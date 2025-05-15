Россияда суд ишларининг 89 миллион ёзуви йўқолди: “Правосудие” тизимидаги хатар аён бўлди

·247·Дунё
Россияда суд ишларининг 89 миллион ёзуви йўқолди: “Правосудие” тизимидаги хатар аён бўлди
Россияда суд қарорлари ва ҳуқуқий ҳужжатлар сақланадиган асосий ахборот тизими — “Правосудие”да жуда жиддий йўқотиш кузатилди. Давлат ҳисоб палатаси ҳисоботида таъкидланишича, 2024 йил кузида юз берган кенг кўламли киберҳужум оқибатида архивнинг учдан бир қисми — 89 миллионга яқин ёзув тизимдан ўчирилиб кетган.

“Правосудие” платформаси мамлакат судларининг барча қарорлари, иш натижалари ва протоколлари жамланган ягона маълумотлар базаси ҳисобланади. Ҳисоботга кўра, 2024 йил 7 октябрдаги киберҳужум натижасида ушбу маълумотларнинг 33 фоизи барҳам топган.

Янада хавотирли томони — ушбу тизим охирги марта 2015 йилда ташқи хавфсизлик жиҳатидан текширилган ва шу пайтгача тўлиқ янгиланмаган. Қолаверса, тизимда ҳануз “техник жиҳатдан эскирган, хорижда ишлаб чиқарилган дастурий таъминотлар”дан фойдаланилаётгани қайд этилган.

Парадокс шундаки, 2003 йилдан бери Россия ҳукумати мазкур тизимни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш учун 65,2 миллиард рубль маблағ сарфлаган. Аммо натижада миллий ахборот хавфсизлиги бўйича жиддий етишмовчилик ва тизимли назоратсизлик юзага келгани аниқ бўлди.

Айни вақтда йўқолган маълумотлар қайта тикланиши ёки умумижтимоий ҳуқуқий жараёнларга қандай таъсир кўрсатиши номаълумлигича қолмоқда. Россия фуқаролари ва ҳуқуқшунослари эса бу ҳолатни “қонун устуворлигига бўлган ишончга зарба” деб баҳоламоқда.

Zamin.uz таҳририяти ушбу воқеа юзасидан ривожланаётган янгиликларни кузатишда давом этади. Ахборот хавфсизлиги ва давлат платформаларининг ишончлилиги борасидаги саволлар ҳали олдинда ҳам кўп муҳокама қилинишини англатмоқда.

Сиз нима деб ўйлайсиз: давлатнинг асосий суд тизимида бундай йўқотиш ортидан жавобгарлик бўладими?
Россия СудлариКиберҳужумАхборот ТизимиПравосудие ПлатформасиХавфсизлик ЖиҳатлариСуд қарорлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди