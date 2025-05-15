Россияда суд ишларининг 89 миллион ёзуви йўқолди: “Правосудие” тизимидаги хатар аён бўлди
Россияда суд қарорлари ва ҳуқуқий ҳужжатлар сақланадиган асосий ахборот тизими — “Правосудие”да жуда жиддий йўқотиш кузатилди. Давлат ҳисоб палатаси ҳисоботида таъкидланишича, 2024 йил кузида юз берган кенг кўламли киберҳужум оқибатида архивнинг учдан бир қисми — 89 миллионга яқин ёзув тизимдан ўчирилиб кетган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Правосудие” платформаси мамлакат судларининг барча қарорлари, иш натижалари ва протоколлари жамланган ягона маълумотлар базаси ҳисобланади. Ҳисоботга кўра, 2024 йил 7 октябрдаги киберҳужум натижасида ушбу маълумотларнинг 33 фоизи барҳам топган.
Янада хавотирли томони — ушбу тизим охирги марта 2015 йилда ташқи хавфсизлик жиҳатидан текширилган ва шу пайтгача тўлиқ янгиланмаган. Қолаверса, тизимда ҳануз “техник жиҳатдан эскирган, хорижда ишлаб чиқарилган дастурий таъминотлар”дан фойдаланилаётгани қайд этилган.
Парадокс шундаки, 2003 йилдан бери Россия ҳукумати мазкур тизимни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш учун 65,2 миллиард рубль маблағ сарфлаган. Аммо натижада миллий ахборот хавфсизлиги бўйича жиддий етишмовчилик ва тизимли назоратсизлик юзага келгани аниқ бўлди.
Айни вақтда йўқолган маълумотлар қайта тикланиши ёки умумижтимоий ҳуқуқий жараёнларга қандай таъсир кўрсатиши номаълумлигича қолмоқда. Россия фуқаролари ва ҳуқуқшунослари эса бу ҳолатни “қонун устуворлигига бўлган ишончга зарба” деб баҳоламоқда.
Zamin.uz таҳририяти ушбу воқеа юзасидан ривожланаётган янгиликларни кузатишда давом этади. Ахборот хавфсизлиги ва давлат платформаларининг ишончлилиги борасидаги саволлар ҳали олдинда ҳам кўп муҳокама қилинишини англатмоқда.
Сиз нима деб ўйлайсиз: давлатнинг асосий суд тизимида бундай йўқотиш ортидан жавобгарлик бўладими?
“Правосудие” платформаси мамлакат судларининг барча қарорлари, иш натижалари ва протоколлари жамланган ягона маълумотлар базаси ҳисобланади. Ҳисоботга кўра, 2024 йил 7 октябрдаги киберҳужум натижасида ушбу маълумотларнинг 33 фоизи барҳам топган.
Янада хавотирли томони — ушбу тизим охирги марта 2015 йилда ташқи хавфсизлик жиҳатидан текширилган ва шу пайтгача тўлиқ янгиланмаган. Қолаверса, тизимда ҳануз “техник жиҳатдан эскирган, хорижда ишлаб чиқарилган дастурий таъминотлар”дан фойдаланилаётгани қайд этилган.
Парадокс шундаки, 2003 йилдан бери Россия ҳукумати мазкур тизимни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш учун 65,2 миллиард рубль маблағ сарфлаган. Аммо натижада миллий ахборот хавфсизлиги бўйича жиддий етишмовчилик ва тизимли назоратсизлик юзага келгани аниқ бўлди.
Айни вақтда йўқолган маълумотлар қайта тикланиши ёки умумижтимоий ҳуқуқий жараёнларга қандай таъсир кўрсатиши номаълумлигича қолмоқда. Россия фуқаролари ва ҳуқуқшунослари эса бу ҳолатни “қонун устуворлигига бўлган ишончга зарба” деб баҳоламоқда.
Zamin.uz таҳририяти ушбу воқеа юзасидан ривожланаётган янгиликларни кузатишда давом этади. Ахборот хавфсизлиги ва давлат платформаларининг ишончлилиги борасидаги саволлар ҳали олдинда ҳам кўп муҳокама қилинишини англатмоқда.
Сиз нима деб ўйлайсиз: давлатнинг асосий суд тизимида бундай йўқотиш ортидан жавобгарлик бўладими?
…