Фаучи АҚШда коронавирус вакцинаси қачон тайёр бўлишини айтди

АҚШ бош инфекционисти Энтони Фаучи катта эҳтимол билан 2021 йилнинг бошланишида коронавирусга қарши ўн миллионлаб вакцина ишлаб чиқарилишини айтди », дейди у Reutеrs'га берган интервьюсида.», дейди у.Вакцинани амалда қўллаш вақтига 3 ноябрда ўтадиган президентлик сайловининг таъсири йўқ. Саломатлик назоратчилари вакцинани хавфсиз етказиб беришда ҳеч қандай сиёсий аралашув бўлмаслигини ваъда қилишган. AҚШ вакцина яратиш учун Johnson & Johnson , Moderna Inc, Pfizer Inc, Novavax Inc va Sanofi SA каби компанияларга катта сармоя ва технологиялар жалб қилган. Фаучи коронавирусга қарши вакцина яратишда компанияларнинг бирини бошқасидан устун деб билмаслик кераклигини айтган.