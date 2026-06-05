Florentino Pérez anuncia un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid

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Florentino Pérez anuncia un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hizo una declaración sensacional antes de las próximas elecciones. Durante su aparición en el programa de televisión "Horizonte", el dirigente del club reveló que se está preparando una oferta récord para una estrella mundial del fútbol. Según sus palabras, este traspaso se convertirá en el mayor acuerdo de la historia de Madrid. Así lo informa Goal.com informe .

El presidente enfatizó que el Real Madrid ofrece 150 millones de euros por una "superestrella" que pueda igualar el nivel de Cristiano Ronaldo. Al mismo tiempo, Florentino Pérez señaló específicamente que Erling Haaland, el delantero del Manchester City que muchos esperaban, no está en la lista. Se espera que una oferta oficial por el traspaso sea enviada el martes a uno de los principales clubes de la Liga de Campeones.

Pérez también confirmó que el club ya ha cerrado varios acuerdos clave. Entre ellos se encuentran el entrenador José Mourinho, el defensa del Liverpool Ibrahima Konaté y el jugador del Inter Denzel Dumfries. Se anunció que el nuevo "Galáctico" jugará en el mediocampo central o en la línea de ataque.

Durante la entrevista, el presidente descartó a varios candidatos. Además de Erling Haaland, jugadores como Michael Olise, Jeremy Doku y Harry Kane no son objetivos del club madrileño. También afirmó rotundamente que no se ficharía a nadie de la Premier League inglesa ni de su acérrimo rival, el FC Barcelona.

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Nodirbek Razzokov
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