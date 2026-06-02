A punto de comenzar su histórico camino hacia la Copa del Mundo, la selección nacional de Uzbekistán superó una prueba seria en el extranjero. Nuestros representantes jugaron un partido amistoso contra los futuros anfitriones del Mundial en un magnífico estadio en Edmonton, Canadá, bajo el apoyo constante de más de 50,000 aficionados locales. En la segunda mitad del intenso encuentro, los jugadores canadienses aprovecharon dos ataques peligrosos para sellar una victoria por 2-0.

Este choque captó la atención no solo de los aficionados al fútbol de nuestro país, sino también de los clubes más grandes del mundo. En particular, el gigante actual de la Premier League inglesa, el Manchester City, siguió de cerca el desempeño de su defensa Abdukodir Husanov con la selección de Uzbekistán y comentó sobre el partido en su sitio web oficial.

¿Qué dicen los «Cityzens»: ¿Cómo fue calificado Husanov?

El departamento de prensa del Manchester City, uno de los clubes más fuertes del mundo, escribe en su mancity.com sitio web sobre nuestro compatriota:

«Abdukodir Husanov fue titular con la selección nacional de Uzbekistán. Nuestro talentoso defensa trabajó incansablemente en el campo desde los primeros segundos hasta el pitido final. Sin embargo, su equipo perdió 0-2 en el intenso partido amistoso contra Canadá».

La gran fiesta del fútbol organizada en el continente americano, la Copa del Mundo, está muy cerca. Por esta razón, las selecciones nacionales fuertes de todos los rincones del planeta están disputando estos serios partidos de prueba para llegar al torneo en plena forma.

Crónica del partido en Edmonton y detalles de los goles

La selección de Uzbekistán, con nuestro defensa de 22 años Husanov bajo la dirección de Fabio Cannavaro, dejó una impresión muy positiva en muchos aficionados en el estadio durante la primera mitad. Nuestro equipo creó varias situaciones muy favorables y peligrosas en la línea de ataque para marcar contra el rival. Sin embargo, debido a la falta de habilidad o sangre fría, el marcador no se abrió en la primera parte.

Los primeros minutos de la segunda mitad comenzaron con la actividad de los anfitriones. 13 minutos después del descanso, en el minuto 58 del juego, Jonathan Osorio aprovechó un error de los defensas uzbekos para poner a Canadá por delante. Mientras nuestros representantes buscaban el empate, Michael Nelson marcó el segundo gol en los minutos de descuento, asegurando la victoria para los pupilos de Jesse Marsch.

Próxima parada: ¡Adversario — Países Bajos!

El partido contra Canadá ha quedado atrás. Ahora, nuestra selección nacional centrará su atención en el próximo gran choque que se celebrará en Nueva York. Como parte de la concentración en el extranjero, nuestros representantes jugarán su último partido amistoso antes de la Copa del Mundo el 8 de junio contra uno de los gigantes del fútbol mundial: la selección nacional de los Países Bajos.

Al final de su artículo, el Manchester City también mencionó a los rivales de Uzbekistán en el Mundial. Como recordatorio, nuestros compatriotas están en el Grupo K donde lucharán ferozmente por un lugar en la siguiente ronda contra Portugal, la República Democrática del Congo y Colombia. ¡Vamos, Uzbekistán!