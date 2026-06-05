La selección nacional de Irán logra una victoria convincente sobre Malí

A medida que el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca día a día, el proceso de preparación de los equipos fuertes que representan a nuestro continente ha entrado en una fase intensa. En particular, la selección nacional de Irán, considerada una de las representantes más destacadas y experimentadas de Asia, disputó otro partido amistoso antes del próximo Mundial. Los Persas (apodo de la selección de Irán) saltaron al campo contra Malí, uno de los equipos físicamente fuertes del continente africano, para poner a prueba sus capacidades.

En este partido internacional amistoso, bastante emocionante e intenso para los aficionados, el gigante del fútbol asiático demostró verdadera clase y aseguró una victoria convincente y hermosa por 2-0 sobre sus rivales.

Gol rápido y dominio del partido

Los futbolistas iraníes, que tomaron la iniciativa desde los primeros minutos del juego, intentaron romper la línea defensiva rival. Esto pronto dio sus frutos:

Minuto 12: El experimentado defensa del equipo Ramin Rezaeian remató bellamente un ataque organizado con un gol, poniendo a los Persas por delante en el marcador — 1-0 .

Minuto 55: Sin reducir su presión ofensiva al inicio de la segunda mitad, los jugadores de la selección de Irán lograron el éxito una vez más. El talentoso centrocampista Saeid Ezatolahi dejó indefenso al portero rival, estableciendo el marcador final del partido — 2-0.

Aunque los jugadores de la selección de Malí organizaron varios contraataques peligrosos para restablecer el equilibrio durante el partido, el marcador permaneció inalterable gracias a la defensa organizada de Irán y a las intervenciones fiables del portero.

Rivales de Irán en el Mundial 2026

En el campeonato mundial que se celebrará en campos de juego ultramarinos, la selección de Irán ha sido encuadrada en un grupo bastante serio e interesante. Para su información, los Persas competirán en el Grupo G .

Rivales de Irán en el grupo Continente y características Bélgica Un representante del fútbol europeo lleno de estrellas y experimentado Egipto Uno de los equipos técnicos y rápidos del continente africano Nueva Zelanda Un representante determinado de la región de Oceanía capaz de ofrecer sorpresas inesperadas

Análisis de fútbol: Esta convincente victoria sobre Malí proporciona sin duda una gran confianza psicológica a la selección de Irán de cara a los próximos partidos del Mundial. En particular, el triunfo sobre un equipo africano sirve como un buen ensayo, mostrando a los Persas qué táctica emplear contra uno de los principales rivales del grupo: la selección de Egipto.

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