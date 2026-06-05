Alisher Kodirov critica la eficiencia del gasto presupuestario

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Alisher Kodirov critica la eficiencia del gasto presupuestario

Los miembros de la facción de la Cámara Legislativa del Oliy Majlis, liderados por Alisher Kodirov, examinaron el informe del Gobierno sobre la ejecución del Presupuesto Estatal y los presupuestos de los fondos destinados para el año pasado.

Aunque el informe fue aprobado al final, los diputados expresaron opiniones críticas sobre la eficiencia en el uso de los fondos presupuestarios durante los debates.

Se señaló que el volumen de los fondos asignados no siempre corresponde a los resultados alcanzados.

Los diputados destacaron que la magnitud del gasto público debe estar justificada por los objetivos establecidos.

En este sentido, se enfatizó la necesidad de fortalecer aún más el control sobre el gasto destinado y eficiente de los fondos presupuestarios.

Los miembros de la facción afirmaron que cada suma de los fondos estatales debe generar resultados concretos e impacto social.

Alisher QodirovAsamblea SupremaGobierno
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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