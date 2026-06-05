La selección de Suecia deja escapar la victoria en el duelo contra Grecia

Con poco tiempo restante antes del inicio de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará al otro lado del Atlántico, las selecciones nacionales que participan en el prestigioso torneo continúan probando sus tácticas en los últimos partidos amistosos. Uno de estos encuentros internacionales amistosos, intenso y lleno de drama, tuvo lugar entre dos destacados representantes europeos: las selecciones de Suecia y Grecia.

Los numerosos aficionados locales reunidos en el magnífico Strawberry Arena de Estocolmo fueron testigos de un verdadero thriller. Cuatro goles, una remontada con carácter y un drama inesperado en los últimos segundos: el partido terminó con un empate combativo de 2-2.

Gol temprano, remontada sueca y drama en el último segundo

El partido comenzó con ataques activos de los visitantes, y la defensa sueca flaqueó desde el inicio de la primera parte:

Minuto 10: El habilidoso defensa de la selección de Grecia Konstantinos Simikas culminó un contraataque rápido con un gol, silenciando el estadio — 0:1 .

Minuto 53: Los locales, que comenzaron la segunda parte con gran intensidad, lograron restablecer el equilibrio. El delantero estrella, prolífico en esta temporada, Viktor Gyökeres afinó la puntería frente a la portería rival — 1:1 .

Minuto 69: Aumentando aún más su presión ofensiva, los representantes de los 'Tre Kronor' (apodo de la selección de Suecia) mostraron carácter y se pusieron por delante. Esta vez, Gustav Nilsson inscritó su nombre en el marcador — 2:1 .

Minuto 90+5: Mientras transcurrían los últimos segundos del tiempo añadido, el representante griego Georgios Masouras aprovechó un error en la defensa sueca para salvar a su equipo de una derrota segura — 2:2.

Los rivales de Suecia en el Mundial 2026

Un grupo bastante serio y competitivo espera a la selección de Suecia en el próximo Campeonato del Mundo. Según los resultados del sorteo, los escandinavos han sido ubicados en el Grupo F .

Los rivales de Suecia en el grupo Región y Estatus Países Bajos Gigante del fútbol europeo, gran favorito del grupo Japón La selección más rápida y tácticamente disciplinada de Asia Túnez Representante físicamente fuerte y con carácter del continente africano

Observación de campo: Encajar un gol en los últimos segundos para Suecia, que estaba muy cerca de la victoria, es ciertamente doloroso. Sin embargo, antes de los próximos partidos del Mundial, este encuentro sirve como una lección útil para trabajar en estos errores y no perder la concentración hasta el pitido final.

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