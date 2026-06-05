Cuktech CP13: Batería magnética compacta y potente con estándar Qi2

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Cuktech CP13: Batería magnética compacta y potente con estándar Qi2

Cuktech ha presentado la nueva batería externa CP13 con una capacidad de 10.000 mAh, que cuenta con fijación magnética y compatibilidad con el estándar Qi2. El dispositivo ya está disponible en el mercado estadounidense por 50 dólares y es totalmente compatible con los últimos modelos de iPhone y smartphones Android con tecnología Qi2. Según Ixbt.com informa .

La principal característica del nuevo modelo es la capacidad de carga inalámbrica con una potencia de hasta 15 W, igualando el nivel de las soluciones MagSafe originales de Apple. Además, es posible la carga por cable a través del puerto USB-C con una potencia de hasta 30 W. Esto permite, por ejemplo, cargar un iPhone al 50 % en media hora.

La batería externa se carga a través del mismo puerto con una potencia de 30 W. La carcasa del CP13 está cubierta con material de silicona suave para proteger el smartphone de arañazos. También cuenta con un soporte metálico integrado que permite usar el dispositivo como soporte para ver videos o durante las llamadas.

El dispositivo está equipado con una pantalla digital que muestra con precisión el nivel de carga y un sistema especial de control de temperatura. El peso total de la batería es de aproximadamente 220 gramos, lo que la convierte en un gadget muy cómodo y compacto para el uso diario.

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Abror Shuhratov
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