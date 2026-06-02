A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el mundo pone sus ojos en el evento, las predicciones de personas con habilidades sobrenaturales atraen la atención del público junto a los analistas deportivos. En particular, el brasileño Michael Bruno, quien acertó al ganador en tres de las últimas cuatro Copas del Mundo y se autodenomina "psíquico", ha revelado sus expectativas para el torneo que se celebrará este verano en EE. UU., México y Canadá.

Michael Bruno tiene una experiencia significativa y respetable en la predicción de ganadores de Mundiales. Echemos un vistazo a sus sorprendentes predicciones pasadas:

Mundial 2010 (Sudáfrica): Antes de que comenzara el torneo, predijo que España alcanzaría el trono por primera vez. Al final, el gol histórico de Andrés Iniesta contra los Países Bajos convirtió esta predicción en realidad.

Mundial 2014 (Brasil): En el torneo celebrado en su país natal, predijo correctamente la victoria de la selección nacional de Alemania.

Mundial 2018 (Rusia): Cuatro años después, también predijo con precisión la victoria absoluta de la selección francesa sobre Croacia en la final.

Solo falló ligeramente en el Mundial 2022 organizado en Qatar. En aquel entonces, el "vidente" brasileño creía que Francia defendería su título. Los pupilos de Didier Deschamps llegaron a la final, pero perdieron en la tanda de penaltis ante la Argentina liderada por Lionel Messi.

No obstante, en una entrevista con la famosa publicación "Globo Esporte" , Bruno regresó con una declaración nueva y sensacional para el próximo torneo:

«Desde la final de 2022, no he cambiado el nombre del próximo campeón. Desde entonces, he mantenido firmemente que la selección de Portugal se convertirá en campeona del mundo».

Sí, ha oído bien. El psíquico, que enumeró a gigantes como Francia, España, Inglaterra, Argentina y Brasil como principales favoritos, cree sinceramente que, al final, Cristiano Ronaldo y sus compañeros de equipo levantarán su primer trofeo de la Copa del Mundo en la final que se celebrará el 19 de julio .

Además, predijo que el vigente campeón, Argentina, regresará a casa inesperadamente en los cuartos de final y que el camino de Brasil terminará pronto debido a la condición física de Neymar:

«No creo que Neymar esté al 100 por ciento listo para participar en este torneo. Si juega, la selección volverá a abandonar el torneo alrededor de los cuartos o semifinales. La razón es que todo el equipo gira solo en torno a él, repitiendo los errores tácticos de Qatar».