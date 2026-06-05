La inolvidable noche de concierto del grupo Ummon causa sensación

·66·Cultura
La inolvidable noche de concierto del grupo Ummon causa sensación

La memorable e inolvidable noche de concierto del grupo Ummon dejó una fuerte impresión en los fans. Esta actuación estuvo llena de momentos realmente inolvidables para los devotos del grupo.

Durante el concierto, el grupo Ummon interpretó sus canciones más populares, que fueron recibidas con calidez por el público. El ambiente del concierto y la participación activa de los fans aportaron un ambiente único a la velada.

Este concierto del grupo Ummon se convirtió en una noche realmente inolvidable para los fans, y el ambiente y la energía en el salón sin duda permanecerán en la memoria durante mucho tiempo.

Omán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Miembro de Via Marokand sorprende a todos al sostener el micrófono al revés en el escenarioMiembro de Via Marokand sorprende a todos al sostener el micrófono al revés en el escenarioAyer, 12:19Ocurrió un incidente inesperado en el concierto de Yulduz UsmonovaOcurrió un incidente inesperado en el concierto de Yulduz UsmonovaAyer, 11:01Mirshakar Fayzulloyev se convierte en el primer cómico de stand-up en recibir la medalla ShuhratMirshakar Fayzulloyev se convierte en el primer cómico de stand-up en recibir la medalla ShuhratAyer, 10:35La esperada canción «No Stress» de Rayhon lanzada en todas las plataformasLa esperada canción «No Stress» de Rayhon lanzada en todas las plataformasAyer, 08:41Ziyoda estrena su maravillosa canción «Yomoney»Ziyoda estrena su maravillosa canción «Yomoney»Ayer, 08:29
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Cultura noticias

Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China
Nuevo dúo "Xorazmning qizlari" de Botir Qodirov y Shahlo Salayeva
Nuevo dúo "Xorazmning qizlari" de Botir Qodirov y Shahlo Salayeva