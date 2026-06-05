Se prevé un aumento del tipo de cambio del dólar el 8 de junio
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• Infinbank — 11 995 UZS.
• Asia Alliance Bank — 12 040 UZS.
Se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 8 de junio aumente a alrededor de 52–53 UZS, informa el canal de Telegram Bankir.
Mejores tipos para la venta de dólares en los bancos:
• Infinbank — 11 995 UZS.
• Anorbank — 11 990 UZS.
• Asakabank — 11 990 UZS.
• Trastbank — 11 990 UZS.
Mejores tipos para la compra de dólares en los bancos:
• Asia Alliance Bank — 12 040 UZS.
• Hayotbank — 12 040 UZS.
• Tengebank — 12 040 UZS.
• SQB — 12 050 UZS.
Los tipos pueden fluctuar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para conocer los tipos exactos.
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