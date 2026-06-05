Se prevé un aumento del tipo de cambio del dólar el 8 de junio

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Se prevé un aumento del tipo de cambio del dólar el 8 de junio

Se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 8 de junio aumente a alrededor de 52–53 UZS, informa el canal de Telegram Bankir.

Mejores tipos para la venta de dólares en los bancos:

Infinbank — 11 995 UZS.
Anorbank — 11 990 UZS.
• Asakabank — 11 990 UZS.
• Trastbank — 11 990 UZS.

Mejores tipos para la compra de dólares en los bancos:

• Asia Alliance Bank — 12 040 UZS.
• Hayotbank — 12 040 UZS.
• Tengebank — 12 040 UZS.
• SQB — 12 050 UZS.

Los tipos pueden fluctuar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para conocer los tipos exactos.

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Nodirbek Razzokov
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