Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos

·62.3K·Sociedad
Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos

La aparición de una enorme masa de agua en el desierto de Kyzylkum, en la región de Bujará, está despertando un gran interés en las redes sociales. Los residentes locales y los usuarios ya han comenzado a llamar a esta zona el "nuevo mar de Uzbekistán".

Según informes de los medios, el área de la masa de agua cubre casi 80 kilómetros cuadrados. Esto la hace casi el doble de grande que el famoso embalse de Charvak.

La aparición de una masa de agua tan grande en medio del desierto sorprende a muchos. Algunos la evalúan como una zona que podría convertirse en un destino turístico en el futuro.

En las redes sociales, los usuarios expresan sus opiniones sobre la posibilidad de establecer aquí complejos turísticos, playas y áreas de recreación. Hasta ahora, no se ha proporcionado información oficial detallada sobre el plan de uso futuro de esta masa de agua.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bloguero multado por conducir un coche de juguete infantil en la vía públicaHoy, 09:54Jahongir Otajonov demuestra el arte de ordeñar vacas (Video)Hoy, 08:33Lanzamiento de servicio directo de autobús de Taskent a Issyk-KulHoy, 07:57El alcalde de Taskent presenta el plan de desarrollo del distrito de UchtepaHoy, 07:53Descubierta una gran estafa de venta de coches en TaskentHoy, 07:49Podría abolirse el procedimiento para recompensar a empleados que rechazan sobornosHoy, 07:29
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Sociedad noticias

¿Se ha confirmado la presencia de un cocodrilo en el Gran Canal de Ferganá?
Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos
« Concierto en vivo » en una obra: un espectáculo inusual creado por trabajadores conquista Internet
Nace un bebé « gigante » en Qashqadaryo
Un chico nacido en 2007 se casó con su vecina
Un conductor se queda dormido y provoca un terrible accidente de tráfico en Samarcanda
Un ramo de 3200 dólares genera debate
La operación de una conocida bloguera en Kazajistán termina en tragedia