Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos

La aparición de una enorme masa de agua en el desierto de Kyzylkum, en la región de Bujará, está despertando un gran interés en las redes sociales. Los residentes locales y los usuarios ya han comenzado a llamar a esta zona el "nuevo mar de Uzbekistán".

Según informes de los medios, el área de la masa de agua cubre casi 80 kilómetros cuadrados. Esto la hace casi el doble de grande que el famoso embalse de Charvak.

La aparición de una masa de agua tan grande en medio del desierto sorprende a muchos. Algunos la evalúan como una zona que podría convertirse en un destino turístico en el futuro.

En las redes sociales, los usuarios expresan sus opiniones sobre la posibilidad de establecer aquí complejos turísticos, playas y áreas de recreación. Hasta ahora, no se ha proporcionado información oficial detallada sobre el plan de uso futuro de esta masa de agua.