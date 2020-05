Фарғонада интернет-нашр ходимига ҳужум қилинди

View this post on Instagram

Тезкор: Фарғонада EFFECT.UZ ходими жиддий ҳужумга учради Бугун, 13 май куни соат 19:00 ларга яқин EFFECT.UZ сайти ходими Ғиёсбек Эшов Фарғона вилоятининг Қува туманида жиддий ҳужумга учради. Бу ҳақда EFFECT.UZ мухбири Элёр Тожибоев таҳририятга видео мурожаат орқали маълум қилди. Мухбирнинг айтишича, ҳолат Қува тумани ҳокимлигида фуқаронинг мурожаатини ўрганилгандан сўнг содир бўлган. #EFFECTUZ #Quva #Fargʻona