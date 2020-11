Ўзбекистонда дастурчилар қанча маош олиши очиқланди

IT Park Ўзбекистонда дастурчилар қанча маош олиши ҳақидаги маълумотларни эълон қилди. MODME техник директори ва асосчиси Руслан Йўлдошевнинг айтишича, дастурчиларнинг иш ҳақи кейинги ўн йил ичида меҳнат бозорида ўртача иш ҳақидан ошиб боради ”, – дейди Руслан Йўлдошев.Иш ҳақи масаласи дастурчи бўлишни истайдиган ҳар бир кишини қизиқтиради. Аслида, дастурчининг иш ҳақи ўзгариб туради ва бу мутахассиснинг тажрибасига боғлиқ. Мантиқан олиб қараганда, IT мутахассиси қанчалик тажрибали бўлса, унинг маоши шунчалик баланд бўлади. Мисол учун, оддий дастурчи 500-900 доллар ва ундан юқори даромад олиши мумкин. Аммо у дастурлашда етарлича тажрибага эга бўлса, маоши ойига 2000 долларга етиши мумкин.”, – дейди IT Park веб лойиҳалари бош ишлаб чиқарувчиси ва менежери Максим Стифеев.Маҳаллий бозорда Frontend, Backend, PHP дастурчисининг иш ҳақи ўртача 8-10 миллион сўмдан 20-30 миллион сўмгача, 1С дастурчида 3 миллион сўмдан, Fullstack дастурчида 10-15 миллион сўмдан 20-30 миллион сўмгача бўлиши мумкин. Миқдорлар фарқ қилади. Шунга қарамай, барчаси тажрибага, иш ҳажмига ва компанияга боғлиқ. Бунда мутахассислик муҳим роль ўйнайди.Дастурчи янги ва кам тажрибага эга бўлса, унда иш ҳақи жуда кам бўлиши мумкин. Аммо тажриба ва билимларни ошириши билан иш ҳақи ҳам тезликда ўсишни бошлайди. Ўзбекистонда тажрибали дастурчилар ойига ўртача 1000-1500 доллар олади, дейилади IT Park маълумотида. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг