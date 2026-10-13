Неге дәл Кубаева? Актриса Дилноза Кубаева тегінің сырын ашты

·12.7K·Мәдениет
Неге дәл Кубаева? Актриса Дилноза Кубаева тегінің сырын ашты

Актриса Дилноза Кубаеваның тегі неге дәл "Кубаева" екенін білесіз бе? Белгілі болғандай, оның тегі шын мәнінде басқаша болуы керек еді.

Актриса сұхбаттарының бірінде бұл сұраққа жауап бере отырып, тегінің атасының ниетіне және сол кездегі құжаттарды ресімдеу процесіне байланысты екенін айтып берді.

Оның айтуынша, бұрын балаларға ата-ананың арман-тілегіне байланысты есім қою дәстүрі болған. Мысалы, баласы аман қалсын дегендер "Турсин", ұл бала тілегендер "Углой" сияқты есімдерді таңдаған. Дилноза Кубаева да өз тегінің тарихын осы дәстүрмен түсіндіреді. Актрисаның айтуынша, атасының көптеген аға-інілері мен апа-сіңлілері туылғаннан кейін шетінеп кеткен. Сол себепті атасы ұрпағы көбейсін, әулеті жалғассын деген ниетпен "Копайсин" есімін таңдаған.

Алайда туу туралы куәлікті ресімдеу кезінде есім "Кубай" түрінде жазылып кеткен. Сол себепті актрисаның тегі де "Кубаева" болып қалды. Шын мәнінде ол "Копайсинова Дилноза" болуы керек еді.

Осылайша, көпшілікті қызықтыратын "Неге дәл Кубаева?" деген сұрақтың жауабы актрисаның отбасылық тарихы мен атасының ізгі ниетіне барып тіреледі.

Дилноза КубаеваКубаева тегіКопайсиноваОтбасылық тарихМәдениет
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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