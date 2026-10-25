Ташкентте «Golden Globes Silk Road Tribute Gala» халықаралық рәсімі өтті

·11.3K·Мәдениет
Ташкентте «Golden Globes Silk Road Tribute Gala» халықаралық рәсімі өтті

2026 жылғы 23–24 қазан күндері Ташкентте алғаш рет «Golden Globes Silk Road Tribute Gala» халықаралық рәсімі ұйымдастырылды. Іс-шара Орталық Азия мен Кавказ елдерінің кино және телевизия өкілдерінің шығармашылық жетістіктерін мойындауға арналды. Бұл туралы Golden Globes ұйымының ресми сайтында хабарланды.

Рәсімде Өзбекстан, Әзербайжан, Грузия, Қазақстан және Армениядан барлығы алты өнерпаз марапатталды. Олардың қатарында өзбекстандық актриса Гулчехра Джамилова мен режиссер Али Хамраев та бар. Сондай-ақ, әзербайжандық өнерпаз Тахмина Рафаэлла, грузиялық режиссер Леван Когуашвили, қазақстандық актриса Шұғыла Ешен және армениялық актер Самвел Тадевосян марапатталды.

Ұйымдастырушылардың мәліметінше, жүлделер үш бағыт бойынша табысталды: Meridian Award, Trailblazer Award және Beacon Award. Өзбекстан өкілдері Гулчехра Джамилова мен Али Хамраев Meridian жүлдесіне лайық деп танылды.

Әртүрлі жастағы үш ер адам мен үш әйелдің портреттерінен тұратын жинақ.

Іс-шара тарихи Жібек жолы аймағының мәдени мұрасы мен шығармашылық әлеуетін халықаралық аренада көрсетуді, аймақ киногерлері арасындағы байланысты дамытуды, сондай-ақ Шығыс пен Батыс арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуды көздеді. Рәсім Golden Globes ұйымы мен Vivid Strategies серіктестігінде өтті. Өзбекстан Мәдениет министрлігі іс-шараны ұйымдастыруға қолдау көрсетуші тарап ретінде қатысты.

«Golden Globes Silk Road Tribute Gala»-ның Ташкентте өтуі елдің кино және мәдениет саласын халықаралық аудиторияға таныстыруға және аймақ өнерпаздары үшін жаңа ынтымақтастық мүмкіндіктерін ашуға бағытталған бастамалардың бірі болды.

Golden Globes Silk Road Tribute GalaГулчехра ДжамиловаАли ХамраевӨзбекстан Мәдениет министрлігіКино
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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