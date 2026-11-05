Ғайбулла Турсунов Жасминмен қарым-қатынасы туралы қауесеттерге нүкте қойды

·101.2K·Мәдениет
Ғайбулла Турсунов Жасминмен қарым-қатынасы туралы қауесеттерге нүкте қойды

Әнші Ғайбулла Турсуновтың Жасминмен бірге түскен видеолары мен шығармашылық ынтымақтастығы көрермендер арасында түрлі сұрақтар туындатуда. Кейбір жанкүйерлер оларды ғашықтар деп ойласа, басқалары әншінің отбасылы екенін ескеріп, жұбайының мұндай видеоларға қалай қарайтынына қызығушылық танытуда.

Ғайбулла Турсунов «Daryo» басылымына берген сұхбатында бұл сұрақтарға жауап бере отырып, отбасылы екенін және Жасминмен қарым-қатынасы ағалы-қарындастай екенін атап өтті. Оның айтуынша, жұбайы Жасминмен бірлескен шығармашылық жұмыстарға қарсы емес және бұл тұрғыда қызғанбайды.

«Әйелім Жасминнен қызғанбайды, өйткені біз ағалы-қарындаспыз. Бірақ басқалардан қызғанады, Жасмин бұған жатпайды», — деді әнші.

Әртіс жұбайы оның шығармашылық қызметін жақсы түсінетінін, Жасминмен бірге жұмыс істеуіне қалыпты жағдай ретінде қарайтынын білдірді. Әншінің айтуынша, ол тек Жасминмен ғана емес, сонымен қатар Гульора, Тохир және Билолмен де бірлесіп өнер көрсетеді.

Осылайша, әнші Жасминмен қарым-қатынасына қатысты болжамдарға түсініктеме беріп, олардың арасында тек шығармашылық ынтымақтастық қана бар екенін тағы бір мәрте баса айтты.

Ғайбулла ТурсуновЖасминӨзбек шоу-бизнесіӨнерЖаңалықтар
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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