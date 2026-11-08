Азиз Раметов жұбайымен танысуының күтпеген тарихын баяндап берді

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Азиз Раметов жұбайымен танысуының күтпеген тарихын баяндап берді

Раметовтар әулетінің өкілі, актер Азиз Раметов жұбайы Шахло Раметовамен бірге «Ikkalamiz» жобасына сұхбат берді. Әңгіме барысында жұп танысу тарихы, махаббат және отбасылық өміріне қатысты қызықты естеліктерімен бөлісті.

Азиз Раметов жұбайымен танысуынан әлдеқайда бұрын болған бір оқиғаны еске алды. Оның айтуынша, шығармашылық жолының ең белсенді кезеңдерінің бірінде, жанкүйерлер арасында танымал болған шағында Консерватория маңында бір қызды көріп қалған.

Актерге қыздың сырт келбеті мен киіну стилі ұнаған. Сол себепті ол қызбен танысуға тырысып, сөз салған. Алайда қыз бұған мән бермей, үндемей өз жолымен кете берген. Азиз Раметов болса оның артынан бармай, әзіл аралас: «Бір күні саған үйленермін», деп айтып қалған.

Бір қызығы, арада жылдар өтіп, актер сол қызбен қайта кездескен. Олар танысып, кейіннен отбасын құрған. Үйлену тойынан кейін Шахло Раметова жолдасына жылдар бұрын Консерватория жанында көрген және сөз салған қыз дәл өзі екенін айтқан.

Бұл оқиғаны еске ала отырып, Азиз Раметов ниеттің күші мен тағдырдың сұлулығына таңғалғанын жеткізді. Актердің пікірінше, сол кезде еріксіз айтылған сөз жылдар өте келе ақиқатқа айналған.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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