iPhone DUO және iPhone 18 Pro бағалары жаңартылды
iPhone 18 сериясындағы смартфондардың 2026 жылғы 15 қарашаға арналған бағалары жарияланды. iPhone DUO-ның ең арзан нұсқасы 256 GB жадымен 3399 доллардан ұсынылуда. Pro және Pro Max модельдерінде баға жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта түріне қарай өзгереді.
iPhone DUO бағалары:
• 256 GB жады — 3399 доллар
• 512 GB жады — 3699 доллар
• 1 TB жады — 5499 доллар
• 2 TB жады — 6299 доллар
eSIM+eSIM нұсқалары
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 доллар
• 256 GB, Glacier — 1579 доллар
• 256 GB, Black — 1619 доллар
• 256 GB, Burgundy — 1649 доллар
• 512 GB — 2099 доллар
• 1 TB — 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1779 доллар
• 256 GB, Silver — 1739 доллар
• 256 GB, Glacier — 1749 доллар
• 256 GB, Burgundy — 1759 доллар
• 512 GB, Black — 2199 доллар
• 512 GB, Silver — 2149 доллар
• 512 GB, Glacier — 2099 доллар
• 512 GB, Burgundy — 2099 доллар
• 1 TB — 2899 доллар
• 2 TB, Black — 2899 доллар (Mega Sale)
SIM+eSIM нұсқалары
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 доллар
• 256 GB, Glacier — 1589 доллар
• 256 GB, Black — 1749 доллар
• 256 GB, Burgundy — 1709 доллар
• 512 GB — 1999 доллар
• 1 TB — 2999 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 доллар
• 256 GB, Black — 1819 доллар
• 256 GB, Silver — 1759 доллар
• 256 GB, Burgundy — 1819 доллар
• 512 GB, Black — 2329 доллар
• 512 GB, Silver — 2199 доллар
• 512 GB, Burgundy — 2199 доллар
• 512 GB, Glacier — 2199 доллар
• 1 TB, Black — 2999 доллар
• 1 TB, Burgundy — 2999 доллар
• 1 TB, Glacier — 3299 доллар
• 1 TB, Silver — 3299 доллар
Бұл бағалар 15 қараша күніне арналған. Тізімдегі құндылықтар күн сайын өзгеруі мүмкін, сондықтан сатып алу алдында нақты бағаны тексеріп алу қажет.
Жазылыммен жарнама болмайды
Zamin Premium — айына 4 900 сом
Пікірлер0
…