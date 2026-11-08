Саида Раметова Азиз Раметовтың үйлену тойына қанша қаражат жұмсалғанын айтты
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Өзбек өнері өкілдерінің қатысуымен өткен ең салтанатты тойлардың бірі ретінде Азиз Раметовтің неке қию кешін атап өтуге болады. Бұл рәсімге өзбек театры, киносы мен музыка әлемінің көптеген танымал тұлғалары жиналды.
Тойдың ерекшелігі сол, онда кейбір өнерпаздар жай қонақ ретінде емес, дәл үй иелері секілді белсенді қатысты. Тіпті көптеген әншілерге сахнаға шығып, ән айту үшін кезек те жетпеді.
Мұның басты себептерінің бірі Жұмадұлла Раметов пен Саида Раметованыңөнер адамдарымен қырық жылға жуық уақыт бойы берік достық қарым-қатынасты сақтап келе жатқаны, әріптестеріне көрсеткен қайтарымсыз көмегі, сондай-ақ өзбек кино және театр өнерінің дамуына қосқан үлесімен байланысты.
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