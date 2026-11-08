«Mehmonjonlardan aylanay» сериалының жұлдыздары 18 жылдан кейін қалай өзгереді? (фото, видео)
Режиссер Мохигул Хамроева 2008 жылы түсірген және 2009 жылдан бастап эфирге шыққан «Mehmonjonlardan aylanay» сериалы өз уақытында миллиондаған көрерменді экран алдына жинаған еді.
Танымал жазушы Эркин Хушвақтов сценарийін жазған бұл жоба Батыста кең таралған ситком жанрында түсірілген. Сериалда Ташкентке жаңа үйге көшіп келген отбасының күнделікті өмірі, олардың көршілерімен қарым-қатынасы және түрлі күлкілі оқиғалар баяндалады.
Арада шамамен 18 жыл өтті. Бір кездері көрермендерге қуаныш сыйлаған сериал кейіпкерлерін сомдаған актерлер мен актрисалардың бүгінгі келбеті көпшілікті қызықтырады. Сонымен, «Mehmonjonlardan aylanay» сериалының жұлдыздары қазір қалай көрінеді?
Хамид Тошпулатов
Сериалдың бас кейіпкері Азиз рөлін сомдаған актер Хамид Тошпулатов 1957 жылы дүниеге келген. Актер көп жылдар бойы Өзбек ұлттық академиялық драма театрында қызмет етіп келеді.
Өнер иесі үшін «Mehmonjonlardan aylanay»-дағы рөлі кино әлеміндегі визит карточкасына айналды деуге болады. Ол 2010 жылдары «Oqibat», «Bevalar», «Achchiq hayot», «Dard» және «Hayotim orzusi» сияқты фильмдерде басты рөлдерді ойнаған.
Тошпулатовтың екі ұлы мен бес қызы бар. Ол 2021 жылы Өзбекстанның еңбек сіңірген әртісі атағына ие болды.
Нодира Махмудова
Сериалда Мохира рөлін ойнаған Өзбекстанның еңбек сіңірген әртісі Нодира Махмудова 1967 жылы 3 қарашада Қоқан қаласында туған. 1988 жылдан бері Өзбек ұлттық академиялық драма театрында қызмет етеді.
Шығармашылық жолында «Bobur», «Mening osmonim», «Qirq tog‘oraning qirq nog‘orasi», «G‘aroyib parvoz» бейнефильмдерінде, «Yaratganga shukr», «To‘lov», «Tanlash huquqi», «Go‘zallik siri», «Zumrad va Qimmat», «Mehmonjonlardan aylanay», «Tubanlik», «Turist» сияқты фильмдерде және көптеген спектакльдерде ерекше рөлдерді сомдаған.
Наргиза Шарметова
Сериалда Чарос рөлін ойнаған актриса Наргиза Рузибоева 1988 жылы Ташкент облысы Шыршық қаласында туған. Өнер иесі сериалдан кейін де бірнеше фильмдер және «Meros yoxud Zurriyot-2» телесериалы, «Opa-singillar» сериалындағы Насиба рөлімен үлкен танымалдылыққа ие болды.
Ол өзін әншілікте де сынап көрді. 2014 жылы Нармин лақап атымен «Kechmas» атты әнін ұсынды. Рузибоева 2016 жылы режиссер Улугбек Шарметовке тұрмысқа шығып, тегін Шарметоваға өзгертті.
Шахриёр Иззатуллаев
Сериалда отбасының кенже перзенті Хусан рөлін сомдаған актер Шахриёр Иззатуллаев қазір де өнер саласындағы қызметін жалғастыруда. Ол «Jasur», «Kulchatoy» және «Soy qo‘shig‘i» сияқты фильмдерде екінші дәрежелі рөлдерді ойнаған. Актер соңғы жылдары ірі жобаларда көрінбеді.
Иззатуллаевтың Instagram парақшасынан белгілі болғандай, ол қазір Ташкенттегі «Malika» сауда кешенінде өз техника дүкеніне ие.
Дилбар Икромова
Сериалда төменгі қабатта тұратын Ашраб есімді көршісінің рөлін сомдаған актриса Дилбар Икромова 1947 жылы 17 шілдеде туған. Актриса Ташкент театр және бейнелеу өнері институтын бітірген. Ол 2001 жылы Өзбекстан халық әртісі атағына ие болған. Сондай-ақ, 2021 жылы «Fidokorona xizmatlari uchun» орденімен марапатталған.
Дилбар Икромова «Kelinlar qo‘zg‘aloni», «Chimildiq», «Dev bilan pakana», «Devona», «Afg‘on», «Oyqiz ertagi» сияқты өте көптеген фильмдерде әрқайсысы қызықты әртүрлі рөлдерді шеберлікпен сомдаған. Актриса 2020 жылы 25 тамызда 73 жасында коронавирус салдарынан қайтыс болды.
Жумадулла Раметов
Сериалда Мохираның ағасы рөлін сомдаған актер Жумадулла Раметов 1955 жылы 24 қарашада дүниеге келген. 1974 жылы орта мектепті бітіріп, Ташкент өнер институтына оқуға түсіп, 1981 жылы оқуын аяқтайды. 1983 жылдан бастап Өзбек ұлттық академиялық драма театрының актері ретінде қызметін бастаған.
Сонымен қатар «Osmondagi bolalar», «Tundan tonggacha», «Jasur», «Zamonaviy sovchilar» және басқа да кинофильмдердегі рөлдерімен көпшілікке танымал болған.
2020 жылы ол Альцгеймер ауруына шалдығып, 2022 жылға қарай ауру асқынып, жадынан айырылған. Қазіргі уақытта актер емделуде. Ол 1999 жылы Өзбекстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі атағымен марапатталған.
Феруза Мелибоева
Танымал кино және театр актрисасы Феруза Мелибоева сериалда косметика сатушысы Угилой рөлін ойнаған. Өнер иесі көп жылдардан бері Өзбекстан мемлекеттік драма театрының актрисасы ретінде қызмет етеді.
Сондай-ақ, соңғы уақытта жеке телеарналардағы новеллаларда түсіп жүр. Ол 2024 жылдың соңында фильм түсіру барысында шашын тақырлап алдыруы арқылы жанкүйерлердің назарына ілінген еді. Актриса бұл ісіне еш өкінбейтінін айтқан.
Мадина Тухтаева
Сериалда үй басқарушысы (домком) Мамура рөлін ойнаған актриса Мадина Тухтаева 1948 жылы Термез қаласында туған. Ол орта мектепті бітіріп, Ташкент мемлекеттік өнер институтына оқуға түсіп, білім алған.
Өнер иесі 1969 жылы «Yosh gvardiya» театрына (қазіргі Өзбек драма театры) жұмысқа кіріп, осы күнге дейін сонда жұмыс істеп келеді. Оның алғаш ойнаған рөлі жазушы Шухраттың «Besh kunlik kuyov» спектакліндегі Улмасхон рөлі еді.
2000 жылы театр сахнасындағы қызметі үшін Мадина Тухтаева үкімет тарапынан Өзбекстанның еңбек сіңірген әртісі атағымен марапатталды.
Аваз Кодиров
Үй иесі Мохираның жиені Шокиржон рөлін ойнаған актер Аваз Кодиров 1981 жылы Ташкентте туған. Ол өзінің қатаң бейнелерімен көрермендердің жүрегінен орын алған.
«Qaytar dunyo» және «Maftuna» сияқты сериалдардағы рөлдерімен танылған актер кейінгі жылдары да өзін түрлі амплуаларда сынап көрді. Ол «Mug‘ombir kuyovlar», «Sevadi, sevmaydi» фильмдерінде де рөл сомдаған.
Актер 2021 жылы Түркия киногерлерімен бірлесіп түсірілген «Ishq o‘yinlari» жобасына да қатысты. Ол «Otalar so‘z — aqlning ko‘zi» теленовелласының басты кейіпкерлерінің бірі болды. Өзбек ұлттық академиялық драма театрында қызмет атқаруда.
Асадилло Набиев
Үй иесі Азиздің хорезмдік Отамуроджон есімді танысы рөлін ойнаған актер Асадилло Набиев 1979 жылы 5 мамырда Қаршы қаласында туған. 1995—1996 жылдары «Muloqot» театр-студиясында актер болып жұмыс істеген.
Ол 2014 жылы Өзбекстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі атағымен марапатталған. 2021 жылы болса актерге «O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi» төсбелгісі тапсырылды.
Хувайдо Жумаева
Сериалда Азиздің ауылдан келген алыс туысы Махлиё бейнесін сомдаған комедиялық актриса Хувайдо Жумаева 29 қарашада Науаи облысында туған. Ол «Sho‘rdanak», «Qalpoq», «Lady shou» сияқты көптеген әзіл-сықақ бағдарламаларына қатысқан. Қазіргі таңда Бобур Мансуров командасымен бірлесіп жұмыс істеп келеді.
«Do‘stlar davrasida» бағдарламасында күтпеген кездесу орын алды. «Mehmonjonlardan aylanay» сериалында отбасының кенже перзенті Хусан бейнесін сомдаған актер Шахриёр Иззатуллаев студияға күтпеген жерден келіп, сериалдағы ата-анасы — Хамид Тошпулатов және Нодира Махмудовамен қауышты.
Шамамен 18 жылдан кейін алғаш рет бетпе-бет кездескен актерлердің қуанышты сәттері бейнеленген видеолар әлеуметтік желілерде тарады. Әсіресе, Шахриёрдің сериалдағы анасы рөлін сомдаған Нодира Махмудоваға әдемі гүл шоғын сыйлағаны көрермендердің назарын аударды.
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