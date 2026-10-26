Шахзоданың келінімен Германиядағы саяхаты жанкүйерлер назарында

·19.4K·Мәдениет
Шахзоданың келінімен Германиядағы саяхаты жанкүйерлер назарында

Әнші Шахзода келінімен Германияның Мюнхен қаласында саяхаттап жүр. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында сапар барысында келінімен түскен суреттерін жанкүйерлерімен бөлісті.

Шахзода Германияның әдемі көріністері мен қаладағы көрікті ғимараттарды суретке түсіріп, оқырмандарына көрсетті. Әнші жариялаған суреттеріне «Жағымды қазан» деп жазба қалдырды.

Қара шашты әйел тасты тар көшеде адамдар арасында жымиып тұр.

Бұл жазба жанкүйерлердің назарын аударды. Пікірлерде оқырмандар Шахзода мен оның келініне жағымды саяхат тілеп, жылы лебіздерін білдіруде.

ШахзодаМюнхенГерманияШоу-бизнесСаяхат
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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