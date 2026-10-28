«Panoh» filmining жұлдыздары қазір қалай көрінеді? (фото)

·57.1K·Мәдениет
«Panoh» filmining жұлдыздары қазір қалай көрінеді? (фото)

2007 жылы премьерасы өткен «Panoh» фильмін режиссер Рустам Садиев түсірген. Арада 19 жылға жуық уақыт өтсе де, бұл кинотуынды және ондағы кейіпкерлер көрермендердің есінде сақталған.

Фильм оқиғалары әскерден оралған Элёр мен түрмеден шыққан Санжардың төңірегінде өрбиді. Олар бай адамның қыздарына жеке күзетші болып жұмысқа кіреді. Элёр бейнесін Өзбекстандағытанымал актерлердің бірі Улуғбек Қодиров, ал Санжар рөлін қазіргі таңда кино саласында қызмет етпейтін Фаррух Соипов сомдаған. «Panoh» — бұл екі актер бірге түскен алғашқы фильмдердің бірі.

Кейіпкерлер қорғауы керек болған қыздардың рөлін де көрермендерге жақсы таныс актрисалар сомдаған. Дилноза рөлін Гулчехра Эшонқулова, Гулноза бейнесін Муборак Ашурбоева ойнаған. Екі актриса да бүгінгі таңда кино саласында бұрынғыдай белсенді емес.

Фильмде Фаррух Соипов пен Гулчехра Эшонқулова сомдаған кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынас сабырлы әрі шынайы болса, Улуғбек Қодиров пен Муборак Ашурбоева кейіпкерлерінің арасындағы қарым-қатынас шиеленісті диалогтар мен мінездер қақтығысымен есте қалған. Дәл осы қарама-қайшылық фильмге ерекше тартымдылық сыйлаған.

«Panoh» фильмінің назар аударарлық тұстарының бірі — оның ұзақтығы. Фильмнің хронометражы 2 сағат 42 минутты құрайды. Соған қарамастан, көрермендер екі жұп арасындағы қарым-қатынасты, кейіпкерлердің мінез-құлқы мен оқиғалар желісін қызығушылықпен бақылайды.

Арада 19 жылға жуық уақыт өткенде, фильмдегі актерлердің бүгінгі келбеті де жанкүйерлерде қызығушылық тудыруда. Сонымен, «Panoh» кейіпкерлерін бүгінгі таңда тани аласыз ба?

Фаррух Соипов

Коллажда қара киімдегі жас жігіт пен ақ жейделі сақалды ер адам бейнеленген.

Гулчехра Эшонқулова

Қатар қойылған екі әйел портреті: бірі қара шашты, бірі көк орамалда.

Улуғбек Қодиров

Алишер Узоқовтың жастық шағы мен қазіргі келбеті қатар бейнеленген.

Муборак Ашурбоева

Бір әйелдің жастық шағы мен қазіргі келбеті қатар көрсетілген.

Жавохир Зокиров

Бұл суретте өзбек актері Фатхулла Мас'udovning yoshlik va keksalik davridagi qiyofasi aks etgan.

Шахло Хожиева

Жастық шағындағы мұңлы қыз бен есейген, жымиып тұрған әйелдің қатар түскен суреті.

Умид Шодмонов

Орта жастағы ер адамның әр кезеңдегі екі салыстырмалы суреті.

Тоживой Шукуров

Обид Асомовтың екі түрлі жағдайдағы салыстырмалы суреті.
PanohRustam Sa’diyevUlug‘bek QodirovFarrux SoipovӨзбек Киносы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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