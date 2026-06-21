Мидағы "жасырын бағдарламаларды" анықтап, өзгертетін уақыт келді!

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Мидағы "жасырын бағдарламаларды" анықтап, өзгертетін уақыт келді!

Мүмкін, сіз де осындай жағдайға тап болған шығарсыз: тынымсыз еңбек етесіз, жаңа тренингтерге барасыз, кітаптар оқисыз, бірақ табыс бәрібір бір жерде қатып қалған. Немесе жеке өмірде, денсаулықта бір шеңбер бойымен жүргендей, проблемалар қайталана береді.

Адам қанша тырысса да, маңдайымен бетон қабырғаны тесуге тырысса да, нәтиже өзгермеуі мүмкін. Сонымен, мұның негізгі себебі неде? Мәселе өзіңізде немесе жеткілікті әрекет етпегеніңізде емес. Себебі — миымызға терең бойлап, бізді басқаратын "нейробағдарламалар."

"Ақша қалтаңызда болса, оның құндылығы бар" - бірақ оны қалтаға салып, сақтап қалу үшін алдымен ойлауды өзгерту керек.

Бизнес-тренер және сарапшы Наталья Комоза әзірлеген Кинезио-Нейро Бағдарламалау (KNP) әдісі дәл осындай жасырын кедергілерді жоюға және өмір сапасын мүлдем жаңа деңгейге көтеруге бағытталған.

Әдеттегі мәселелер: Сіз қандай жағдайда "шыны төбеге" соғылып жатырсыз?

Біздің өміріміздегі жетістіктер мен сәтсіздіктер санамыздың астындағы сценарийлер негізінде қалыптасады. Егер төмендегі жағдайлар сізге таныс болса, онда миыңызды "қайта бағдарламалау" уақыты келді:

  • Қаржылық қиындықтар: Сізде белгілі бір тұрақты табыс бар, бірақ одан жоғары көтеріле алмайсыз. Ақша келеді, бірақ тез шығып кетеді және сіз қайтадан бұрынғы нүктеге ораласыз.

  • Өзін-өзі жүзеге асыру (баяулық): Сіз сүйікті ісіңізді тауып, одан жақсы ақша тапқыңыз келеді. Бірақ жұмысты бастаған сайын шаршау, жалқаулық (саботаж) немесе шаршау сізді артқа тартады. Ал психологтар тек уақытша ғана көмектеседі.

  • Қарым-қатынастағы қайталанатын қателіктер: Әрбір жаңа қарым-қатынас алдыңғы қарым-қатынастың көшірмесі сияқты басталып, бірдей жағымсыз аяқталады. Немесе қазіргі қарым-қатынаста жылулық жоғалған.

  • Артық салмақ және өзін-өзі жек көру: Диеталар тек уақытша нәтиже береді, содан кейін салмақ қайтадан артық болады. Сіз жаттығу залына баруды жек көресіз және өзіңізді мәжбүрлей алмағаныңыз үшін ішіңізді жейсіз.

KNP әдісі қалай жұмыс істейді және ол не береді?

KNP (Кинезио-Нейробағдарламалау) - бұл ешқандай күмәнді рәсімдерсіз, сиқырсыз немесе "шизотерикасыз," тек нейроғалымдардың соңғы жаңалықтарына негізделген ғылыми тәсіл. Ол мидағы деструктивті және шектеуші бағдарламаларды өшіріп, олардың орнына позитивті сценарийлер жазуға мүмкіндік береді.

KNP әдісі көмегімен қол жеткізілетін нәтижелер:

  1. Қаржылық еркіндік: Біліміңіз бен тәжірибеңізді табысты сатуды үйренесіз, табысыңызды бірнеше есе арттырып, қаржылық кедергілерден арыласыз.

  2. Сұлулық пен денсаулық: Жастық пен сұлулықты ұзақ жылдар бойы сақтау, тіпті 50 жаста да 30 жастағыдай күш-қуатқа ие болу мүмкіндігі.

  3. Үйлесімділік пен махаббат: лайықты адаммен өзара сыйластық негізінде бақытты отбасы құру немесе суыған қарым-қатынасқа бұрынғы құштарлық пен жылылықты қайтару.

Өміріңізді өзгертуді бүгін тегін бастаңыз!

Әдістеменің күшін іс жүзінде сезіну және өміріңізге кері әсерін тигізіп жатқан негізгі мәселені анықтау үшін Наталья Комозаның тегін практикумынан өтуіңізге болады.

Осы тегін практикумда не үйренесіз?

  • Жеке өмірдегі, денсаулықтағы және қаржыдағы сәтсіздіктердің 3 негізгі себебі (симптомдармен емес, тамырымен күресуді үйренесіз).

  • Тағдыр алгоритмдерін есептеу техникасы: Неліктен біреу үшін бәрі оңай, ал сізге қиын екенін білесіз.

  • Миды сізге қарсы емес, мақсаттарыңызға жетуде басты одақтас болуға үйрету тәсілдері.

  • Өзіңіз бен балаларыңыз үшін болашақтағы мінсіз және молшылық өмір сценарийін құру нұсқаулығы.

Сіздің миыңыз — өте қуатты суперкомпьютер. Ол сізді кедейліктен байлыққа, жалғыздықтан бақытты өмірге алып шыға алады. Тек оны дұрыс пайдалану кодын білу керек. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз және бүгіннен бастап өміріңізді жақсы жаққа өзгертуді бастаңыз!

Наталья КомозаКинезио-Нейро Бағдарламалау
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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