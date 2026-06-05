Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосады

·34·Технология
Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосады

RWB тобының бас атқарушы директоры Роберт Мирзоян компанияның жаңа стратегиялық бағыты — «RWB Zdorovye» цифрлық платформасының құрылғанын жариялады. Жоба медициналық және сақтандыру қызметтерін, сондай-ақ фармацевтикалық өнімдер мен денсаулық тауарларын бірыңғай алаңда біріктіруге бағытталған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Мирзоянның сөзінше, платформаның негізгі міндеті — денсаулық сақтау нарығының барлық қатысушыларына қажетті цифрлық құралдарды ұсыну. Жаңа жүйе арқылы тұтынушылар, әсіресе шалғай аудандарда тұратын халық, дәрі-дәрмекке оңайырақ қол жеткізе алады.

Өндірушілер мен дәріхана желілері үшін бұл платформа Wildberries және Russ бірігуінен пайда болған үлкен аудиториямен жұмыс істеу мүмкіндігін ашады. Компания іс жүзінде медициналық қызметтерге арналған арнайы маркетплейс құруды мақсат етіп отыр.

Қазіргі уақытта жобаның нақты өнімдері мен техникалық сипаттамалары стратегия белсенді әзірлеу кезеңінде болғандықтан, кейінірек ашылатыны айтылды. Дегенмен, «RWB Zdorovye» пайдаланушылар үшін медициналық кеңес алуға және қажетті дәрі-дәрмектерді сатып алуға болатын бірыңғай цифрлық кеңістік болатыны анық.

WildberriesRussRWB ZdorovyeТехнологияМедицина
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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