Автокөлік импорттауға қойылған ірі шектеу жойылды
Еліміздің автоәуесқойлары мен кәсіпкерлері үшін шынайы мереке сыйы болатын қуанышты жаңалық жарияланды. Өзбекстанда жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың жеке немесе қызметтік қажеттіліктері үшін шетелден көлік құралдарын әкелу (импорттау) процесіндегі ең үлкен кедергілердің бірі ресми түрде тарихқа айналды. Енді бір жылда тек бір ғана автомобильге сәйкестік сертификаты берілуіне қатысты шектеу толығымен жойылды.
Бұл революциялық жаңалық мемлекет басшысы тарапынан биылғы жылдың 4 маусым күні қол қойылған 104-санлы тиісті Президент жарлығында көрініс тапты.
Техникалық регламентке енгізілген маңызды өзгеріс
Осы тарихи құжатқа сәйкес, елімізде қолданылып келе жатқан "Айналымға шығарылатын дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" жалпы техникалық регламент ережелері түбегейлі қайта қаралып, оған елеулі түзетулер енгізілді.
Ескі тәртіп қандай еді? Бұрын қолданыста болған ережеге сәйкес, қарапайым азаматтар немесе компаниялар өз қажеттіліктері үшін шетелден қанша машина әкелгеніне қарамастан, олардың тек біреуіне ғана ресми сәйкестік сертификаты берілетін. Бұл өз кезегінде көптеген машина жанкүйерлері мен кәсіпкерлер үшін жасанды шектеулер тудыратын.
Жаңа тәртіп қандай болады? Президент жарлығымен бұл шектеуші бап регламенттен толығымен алып тасталды. Енді азаматтар мен заңды тұлғалар бір жыл ішінде өз қажеттіліктері үшін шектеусіз, кез келген мөлшерде автокөлік импорттай алады және олардың барлығына белгіленген тәртіппен сертификат ала алады.
Жаңа заңнама қашан күшіне енді?
Бұл жаңалықтың ең қуанышты тұсы – бұл жеңілдіктерді тәжірибеде сынап көру үшін ұзақ күтудің қажеті жоқ.
Құжат түрі және нөмірі
Қол қойылған күні
Күшіне ену мерзімі
Өзбекстан Республикасы Президентінің 104-санлы Жарлығы
2026 жыл 4 маусым
2026 жыл 5 маусымнан бастап
Кестеден көрініп тұрғандай, бұл жарлық ресми түрде 2026 жыл 5 маусым күнінен бастап толық заңды күшіне енді және орындалуға бағытталды.
Zamin шолуы: Бұл шешім Өзбекстан автомобиль нарығында салауатты бәсекелестікті дамыту және халық үшін шетелден сапалы көліктерді әкелуде еркіндік беру жолындағы өте үлкен қадам. Жылына тек бір ғана машинаға сертификат беру тәртібі көптеген отандастарымыз үшін қолайсыздықтар тудырып келді. Шектеудің алынуы нарықта шетелдік машиналар түрінің көбеюіне және бағалардың айтарлықтай тұрақтануына қызмет ететіні сөзсіз.
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