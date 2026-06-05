Ташкентте автобус жолақтарын тазалау бойынша рейдтер басталды
Елордада қоғамдық көлік қозғалысының қауіпсіздігі мен жылдамдығын қамтамасыз ету, жолаушылардың межелі жерлеріне уақытылы жетуін ұйымдастыру мақсатында шұғыл шаралар қабылданып жатыр. Ташкент қаласы Ішкі істер бас басқармасы Жол қозғалысы қауіпсіздігі басқармасының (ЖҚҚБ) қызметкерлері автобустардың бағыттар бойынша еш кедергісіз және еркін қозғалуын қамтамасыз ету мақсатында арнайы іс-шараларды бастады.
Қазіргі уақытта жол бақылау инспекторлары астана көшелерінде ұйымдастырылған арнайы «А» белгісі бар жолақтарды пайдалану ережелерінің қатаң сақталуын мұқият бақылауда.
Кедергілерге тосқауыл қою және кептелістің алдын алу
Осы рейдтік іс-шаралардың басты мақсаты — автобустарға арналған жолақтарда жеңіл автомобильдердің заңсыз тоқтауы немесе қозғалуы сияқты жағымсыз құбылыстарға толық тосқауыл қою болып табылады. Туындайтын осындай тәртіп бұзушылықтардың негізгі салдары мыналар:
Кестенің бұзылуы: Автобустардың белгіленген қозғалыс уақытынан кешігуіне және аялдамаларда жолаушылардың ұзақ күтуіне әкеледі.
Жасанды кептелістер: Бөлінген жолақ бос болмағандықтан, ірі автобустар жалпы ағынға қосылуға мәжбүр болады, бұл орталық көшелерде кептеліс деңгейін күрт арттырады.
Жедел бақылау және заңды жауапкершілік
ЖҚҚБ өкілдері елордамыздағы барлық жүргізушілерді Жол қозғалысы ережелеріне (ЖҚЕ) сөзсіз бағынуға және қоғамдық көлікке арналған жолақтарды негізсіз иемденбеуге шақырады.
Іс-шаралар бағыты
Атқарылатын жұмыстар және салдары
Аялдамалар мен жолақтарды бақылау
Автобус аялдамаларында және арнайы жолақтарда қалдырылған көліктер анықталып, оларға қатысты шара қолданылады.
Фото және бейне тіркеу
Ереже бұзушылықтар заманауи бақылау камералары және инспекторлардың боди-камералары арқылы тіркеледі.
Әкімшілік шаралар
Ережеге бағынбаған және жолақты бөгеп тұрған кез келген жүргізушіге заңнамада белгіленген тәртіппен айыппұл салынады.
Zamin шолуы: Ташкент сияқты мегаполисте қоғамдық көлікті дамытудың жалғыз жолы — автобустарға басымдық беру. Алайда, өкінішке орай, көптеген жүргізушілер әлі де «А» жолақтарын жеке тұрақ немесе ыңғайлы қозғалыс жолағы деп санауды жалғастыруда. ЖҚҚБ бастаған осы қатаң рейдтер жүргізушілер мәдениетін арттыруға және жүздеген мың жолаушының құқықтарын қорғауға қызмет етеді. Ережелерді сақтау — бәріміз үшін міндетті.
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