Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жетті

·66·Технология
Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жетті

Ашық бастапқы кодты дерекқор платформасы Supabase жұма күні 500 миллион долларлық F сериялы инвестициялық раунды аяқтағанын жариялады. Осы инвестициядан кейін компанияның нарықтық құны 10,5 миллиард долларға жетті. Осылайша, стартап қысқа уақыт ішінде өз құнын екі есеге арттырып, ресми түрде «декакорм» мәртебесіне ие болды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Компанияның бас директоры әрі тең құрылтайшысы Пол Копплстоунның сөзінше, соңғы бір жыл ішінде платформаны пайдалану көрсеткіші 600 пайыздан астамға өскен. Ең қызығы, жаңа жасалып жатқан дерекқорлардың 60 пайыздан астамы жасанды интеллект құралдары арқылы іске қосылуда. Қазіргі уақытта Supabase пайдаланушыларының саны 10 миллионға жақындады, бұл көрсеткіш те соңғы сегіз айда екі есеге артқан.

Копплстоун осы теңдессіз өсімде Claude Code және Codex сияқты AI модельдерінің рөлі зор екенін атап өтті. Оның пікірінше, жасанды интеллект бағдарламалау мүмкіндігі бар адамдар санын күрт кеңейтуде. Қазіргі таңда Supabase платформасын Figma, Replit, Bolt және Lovable сияқты танымал компаниялар белсенді түрде пайдалануда.

Supabase өз техникалық негізі ретінде ашық бастапқы кодты Postgres дерекқорын пайдаланады. Сонымен қатар, компания осы жүйені басқаруды жеңілдету үшін Multigres атты жаңа құралды ұсынды. Бұл құрал дерекқорды кеңейту кезінде туындайтын күрделі міндеттерді орталықтандырылған түрде басқаруға мүмкіндік береді.

Инвестициялық раундқа GIC қоры жетекшілік етті. Сондай-ақ, оған Stripe сияқты қолданыстағы инвесторлармен қатар Georgian және Salesforce Ventures сияқты жаңа серіктестер де қатысты. Supabase басшысы ірі корпорациялардың талаптарына бейімделуден гөрі, өз өнімі туралы көзқарасына адал қалу стратегиясы өзін ақтағанын атап өтті.

SupabasePostgresЖасанды ИнтеллектСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ең қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіЕң қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіКеше, 17:26Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыWildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыКеше, 17:21Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіSteam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіКеше, 16:27Google және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеGoogle және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеКеше, 16:25iPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыiPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыКеше, 15:52Ресей авиациясындағы жаңалық: ПД-8 қозғалтқышы сертификат алдыРесей авиациясындағы жаңалық: ПД-8 қозғалтқышы сертификат алдыКеше, 15:51
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус