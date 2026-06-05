Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жетті
Ашық бастапқы кодты дерекқор платформасы Supabase жұма күні 500 миллион долларлық F сериялы инвестициялық раунды аяқтағанын жариялады. Осы инвестициядан кейін компанияның нарықтық құны 10,5 миллиард долларға жетті. Осылайша, стартап қысқа уақыт ішінде өз құнын екі есеге арттырып, ресми түрде «декакорм» мәртебесіне ие болды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Компанияның бас директоры әрі тең құрылтайшысы Пол Копплстоунның сөзінше, соңғы бір жыл ішінде платформаны пайдалану көрсеткіші 600 пайыздан астамға өскен. Ең қызығы, жаңа жасалып жатқан дерекқорлардың 60 пайыздан астамы жасанды интеллект құралдары арқылы іске қосылуда. Қазіргі уақытта Supabase пайдаланушыларының саны 10 миллионға жақындады, бұл көрсеткіш те соңғы сегіз айда екі есеге артқан.
Копплстоун осы теңдессіз өсімде Claude Code және Codex сияқты AI модельдерінің рөлі зор екенін атап өтті. Оның пікірінше, жасанды интеллект бағдарламалау мүмкіндігі бар адамдар санын күрт кеңейтуде. Қазіргі таңда Supabase платформасын Figma, Replit, Bolt және Lovable сияқты танымал компаниялар белсенді түрде пайдалануда.
Supabase өз техникалық негізі ретінде ашық бастапқы кодты Postgres дерекқорын пайдаланады. Сонымен қатар, компания осы жүйені басқаруды жеңілдету үшін Multigres атты жаңа құралды ұсынды. Бұл құрал дерекқорды кеңейту кезінде туындайтын күрделі міндеттерді орталықтандырылған түрде басқаруға мүмкіндік береді.
Инвестициялық раундқа GIC қоры жетекшілік етті. Сондай-ақ, оған Stripe сияқты қолданыстағы инвесторлармен қатар Georgian және Salesforce Ventures сияқты жаңа серіктестер де қатысты. Supabase басшысы ірі корпорациялардың талаптарына бейімделуден гөрі, өз өнімі туралы көзқарасына адал қалу стратегиясы өзін ақтағанын атап өтті.
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