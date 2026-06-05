Ең қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келеді
Жасанды интеллект саласындағы инвестициялық жарыс рекордтарды жаңартуды жалғастырып жатқанда, кейбір стартап негізін қалаушылар мүлдем басқа бағытта жұмыс істей бастады. Mirror жобасының негізін қалаушы Бринн Путнам адамдарды тірі ойындар және әлеуметтік тәжірибелер арқылы біріктіруге бағытталған Board стартапы үшін инвестиция тартты. Бұл туралы Techcrunch.com хабар лайды.
Сонымен қатар, Cyberdeck жасаушылары пайдаланушыларды табиғат аясында көбірек уақыт өткізуге ынталандыратын ерекше DIY компьютерлерімен әлеуметтік желілерде танымал болуда. Бұл жай ғана технологияға қарсы наразылық емес, адамдардың шынайы және адами қарым-қатынасқа деген қажеттілігінің артып келе жатқанын дәлелдейді.
Equity подкастының жүргізушілері Кирстен Коросек, Энтони Ха және Шон О’Кейн аптаның негізгі оқиғаларын, соның ішінде «бірге технологиялар» (together tech) толқынын талқылады. Сондай-ақ, Alphabet компаниясының ЖИ-ге 80 миллиард доллар бөлуі аясында Anthropic-тің құпия IPO өтінімінің мәні талданды.
Сарапшылар барлық қаражаттың қайтадан технологиялық алыптарға оралып жатқанын да қарастырды. Бұл қызықты талдауларды YouTube, Apple Podcasts, Overcast және Spotify платформаларындағы Equity арнасынан бақылап, сондай-ақ X және Threads желілеріндегі @EquityPod парақшасына жазыла аласыз.
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