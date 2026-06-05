Алименттен қашқан әке тандырдың ішінен табылды

·44·Қоғам
Алименттен қашқан әке тандырдың ішінен табылды

Навои облысында ұзақ уақыт бойы алимент төлеуден жалтарып келген тұлға құқық қорғау органдары tarafından ерекше орыннан анықталды.

Мәлім болғандай, Кармана ауданында тұратын азамат сот шешіміне сәйкес баласын асырау үшін алимент төлеуге міндетті болған. Алайда ол екі жыл бойы бұл міндеттемесін орындамаған.

Осы уақыт ішінде оның алимент бойынша қарызы шамамен 71 миллион сомға жетті. Қарызкердің қайда екені белгісіз болғандықтан, орындаушылық құжаттар іздеу бөліміне жіберілді.

Жедел іс-шаралар барысында ер адам Кармана ауданындағы қоғамдық тамақтану орындарының бірінде жасырынып жүргені анықталды. Ең қызығы, ол іздеушілерден жасыру мақсатында тандырдың ішіне кіріп алғаны белгілі болды.

Құқық қорғау органдары тиісті құжаттарды ресімдеп, жағдай сотта қаралды.

Сот шешіміне сәйкес, алимент міндеттемесін орындамаған қарызкер тұлғаға 15 тәулік әкімшілік қамау жазасы тағайындалды.

НауаиКармана
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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