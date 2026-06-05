Кәсіпкерлер үшін 1 сағат ішінде несие бөлу жүйесі енгізілуде
Елімізде шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау, оларға қаржылық ресурстарды пайдалануда барынша жеңілдіктер жасау бағытында кезекті үлкен әрі революциялық қадам жасалды. Мемлекет басшысы Шавкат Мирзиёев тарапынан қаржылық қызметтер саласын толық цифрландыру және жеңілдетуге бағытталған ауқымды шаралар пакеті ресми түрде бекітілді.
Жаңа стратегияға сәйкес, 2030 жылға қарай елімізде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру көлемі 3 есеге арттырылады және бұл көрсеткіш жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 20 пайызын құрауы тиіс. Бұл ретте интернет арқылы рәсімделетін жылдам онлайн-микронесиелердің үлесі жалпы несие портфелінің 60 пайызына дейін жеткізілуі белгіленген.
«Электронды үкіметке» тегін кіру және жасанды интеллект негізіндегі скоринг
Осы жүйе аясында бюрократияға және артық қағазбастылыққа толық тыйым салынады. Енді несие тарихы жоң жаңа бизнес өкілдері үшін де капитал алу мүмкіндігі жасалады. Ол үшін жүйеге озық цифрлық технологиялар тартылуда:
2026 жылғы 1 шілдеден бастап: Елімізде онлайн несие беруге маманданған бірыңғай цифрлық платформа жұмысы жолға қойылады. Ең бастысы, коммерциялық банктер болашақ клиент немесе қарыз алушының төлем қабілетін бағалау үшін «Электронды үкімет» жүйесіндегі деректер базасын мүлдем тегін пайдалану құқығына ие болады.
2026 жылғы 1 желтоқсаннан бастап: Несие беру процестеріне балама жасанды интеллект (AI) скоринг жүйесі енгізіледі. Бұл ақылды жүйе адам факторынсыз, адамның 71 түрлі деректер жиынтығын — төленген салықтар, нақты табыстар, қолда бар мүліктер, коммуналдық төлемдер тарихы және тіпті сотталғандық жағдайларына дейін — секундтар ішінде терең талдап, қорытынды шығарады.
Жылдамдық рекорды: бар-жоғы 1 сағат!
Реформаның ең тартымды әрі қуанышты тұсы қаржылық көмекті бөлу жылдамдығымен байланысты. Енді кәсіпкерлер несие алу үшін апталап банктердің есігінде әуре болмайды.
Қызмет түрі
Бөлу мерзімі
Ерекшелігі
Қамтамасыз етілмеген онлайн-микронесие
Максимум 1 сағат ішінде
Ешқандай кепіл мүліксіз немесе кепілдерсіз, толығымен қашықтықтан рәсімделеді.
«AI Кеңесші» қызметі
Алдағы 2 ай ішінде
Әрбір махалланың экономикалық мамандануы мен ерекшелігіне сүйене отырып, дайын бизнес идеяларын ұсынады.
Болашаққа көзқарас: Бұрын несие алу, әсіресе кепілсіз және қамтамасыз етусіз қаражатқа ие болу көптеген жас кәсіпкерлер үшін орындалмас арман сияқты көрінетін. Жасанды интеллект технологияларының қаржы жүйесіне енуі банктердегі таныс-білістік пен сыбайлас жемқорлық қаупін жояды. Махалла деңгейіндегі жасанды интеллект кеңесшілері отандастарымызға қай салада бизнес бастаудың тиімді екенін нақты көрсететін шынайы көмекшіге айналады.
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