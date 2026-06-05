Көпқабатты үйлерді ресімдеуде жаңа цифрлық тәртіп енгізілді
Елімізде мемлекеттік қызметтерге цифрлық технологияларды енгізу және халық үшін артық бюрократиялық кедергілерді жою жөніндегі реформалар жүйелі түрде жалғасуда. Биылғы жылдың 1 маусымынан бастап Өзбекстанның жылжымайтын мүлік нарығы мен кадастр жүйесінде шынайы революциялық өзгерістер кезеңі басталды. Енді көпқабатты тұрғын үй ғимараттары мен ондағы пәтерлерді құжаттау процестері толығымен жаңа жүйеге ауыстырылды.
Мемлекеттік кадастр палатасы көпқабатты ғимараттар мен құрылыстарды ресімдеу, оларға кадастрлық құжаттар дайындау және меншік құқығын тіркеу процестерін заманауи UZKAD жүйесі арқылы толық цифрлық форматқа ауыстырғанын хабарлады. Жаңа тәртіп ғимараттарды құрылыстан кейін пайдалануға қабылдаудан бастап, дайын кадастрлық төлқұжатты беру және мемлекеттік тіркеуден өткізуге дейінгі барлық кезеңдерді қамтиды.
Электрондық карталар және жалпы төлқұжат: негізгі жаңалықтар
Бұл жүйенің енгізілуімен көпқабатты үйлерден пәтер сатып алған азаматтар мен құрылыс кәсіпкерлері үшін бірқатар қолайлылықтар жасалды. Жүйенің ең маңызды артықшылықтары мына бағыттарда көрініс табады:
Бірыңғай электрондық реестр: Ғимарат ішіндегі барлық пәтерлер, кәсіпкерлікке арналған тұрғын емес үй-жайлар және тұрғындарға ортақ мүліктер (подвалдар, дәліздер, шатыр бөлігі) бірыңғай және орталықтандырылған дерекқорда қатаң есепке алынады.
Бірыңғай жалпы төлқұжат: Бұрын әрбір мүлік жеке қарастырылса, енді бүкіл көпқабатты ғимарат үшін бірыңғай кешенді кадастрлық құжат қалыптастырылады.
Цифрлық геокарталар: Ғимараттар мен пәтерлердің ішкі және сыртқы цифрлық сызбалары (жоспарлары) интерактивті онлайн-картаға орналастырылып, нақты уақыт режимінде көрсетіледі.
Сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл: Барлық процестердің онлайн форматқа ауысуы қағазбастылықты, ұзын-сонар кезектерді және мемлекеттік мекемелердегі адам факторын барынша азайтып, ашықтықты қамтамасыз етеді.
Меншік иелері үшін қандай қолайлылықтар жасалады?
Кадастр саласындағы бұл цифрлық реформалар ең алдымен қарапайым азаматтардың меншік құқығының қол сұғылмаушылығына кепілдік беруге қызмет етеді.
Жаңа жүйенің басым аспектілері
Тұрғындар мен меншік иелері үшін пайдасы
Процестердің жылдамдауы
Жаңа салынған үйлерді ресімдеу және құжат алу мерзімі бірнеше есе қысқарады.
Құқықтық қорғаудың күшеюі
Цифрлық базадағы деректерді бұрмалау мүмкін емес, бұл меншік иелерінің құқықтарын барынша қорғайды.
Қашықтан қызмет көрсету
Мүлікке қатысты ақпаратты кез келген уақытта онлайн тексеру мүмкіндігі жасалады.
Zamin пікірі: Көпқабатты үйлерден пәтер сатып алғанда, кадастрлық құжаттардың кешігуі немесе бір пәтердің бірнеше адамға сатылуы сияқты алаяқтық жағдайлары жиі естілетін. UZKAD жүйесінің толық іске қосылуы мұндай мәселелерге толықтай нүкте қояды. Ғимараттың іргетасынан шатырына дейін электрондық картада бекітілуі – жылжымайтын мүлік нарығында шынайы тазалық пен әділеттілік дәуірі басталғанын білдіреді.
Еліміздің өміріндегі ең соңғы әлеуметтік-экономикалық реформаларды, мемлекеттік қызметтердегі қолайлылықтарды және кадастр жүйесіне қатысты барлық эксклюзивті жаңалықтарды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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