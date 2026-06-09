Өзбекстан құрамасы Нидерландыға қарсы матчта жеңіліп қалды (видео)
Мұхиттың арғы жағында басталуына санаулы күндер қалған Әлем чемпионатының қызу кезеңінің алдында Өзбекстан ұлттық құрамасы Еуропаның ең қуатты гранттарының бірі - Нидерланд құрамасына қарсы тарихи және өте тартысты бақылау кездесуінде алаңға шықты. АҚШ-тың әйгілі Нью-Йорк қаласында орналасқан сәнді "Icahn" стадионының жасыл алаңында өткен бұл тартысты кездесуде "ақ қасқырлар" әлем жұлдыздарына қарсы батыл доп соқты, алайда 1:2 есебімен аз ғана айырмашылықпен жеңіліп қалды.
Кездесу күтілгендей екіжақты қарқынды шабуылдармен басталды. Кездесудің 31-минутында өкілдеріміздің қорғаушысы Жахонгир Урозов өз айып алаңында қарсылас шабуылшысын ереже бұзып тоқтатуға мәжбүр болды және бас төреші еш ойланбастан Өзбекстан қақпасына 11 метрлік айып добын белгіледі. Допқа қарсы шыққан "Ливерпуль" клубының жұлдызы Коди Гакпо дәл әрі күшті соққысымен есепті ашып, еуропалықтарды алға шығарды. Осылайша бірінші тайм қарсыластарымыздың шағын басымдылығымен аяқталды.
Алайда екінші кезеңде Фабио Каннаваро шәкірттері нағыз мінез көрсетіп, ойын тізгінін өз қолдарына алды. Бірінен соң бірі ұйымдастырылған қауіпті шабуылдар көп ұзамай өз жемісін берді: қарсылас қорғаушыларының өзара түсініспеушілігі мен өрескел қателігін тиімді пайдаланған тәжірибелі шабуылшымыз Игорь Сергеев қарсылас қорғаушысын әлсіретіп, тепе-теңдікті қалпына келтірді — 1:1! Бұл гол стадионға жиналған жүздеген отандастарымыз бен экран алдындағы миллиондаған жанкүйерді шынайы қуанышқа бөледі.
Өкінішке орай, драмаға толы кездесудің соңғы минуттарында біздің өкілдерден сәттілік аздап теріс айналды. Нидерландылықтардың кезекті шабуылы кезінде төреші тағы да Өзбекстан қақпасына даулы пенальти белгіледі. Нүктеге тағы да сол Коди Гакпо жақындап, салқынқандылықпен дубль жасап, командасына жеңіс әкелетін гол соқты. Осылайша, кездесу 2:1 есебімен еуропалықтардың пайдасына шешілді. Жеңіліске қарамастан, отандастарымыз 2026 жылғы әлем чемпионаты алдында топ-командаға қарсы өте мазмұнды және жауынгерлік ойын көрсете алатынын дәлелдеді.
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