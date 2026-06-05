Саида Мирзиёева Самарқанда БҰҰ және ГЭФ басшыларымен кездесті (фото)
Ежелгі әрі мәңгі жас Самарқанд қаласы кезекті ірі халықаралық форум — Жаһандық экологиялық қордың (ГЭФ) Ассамблеясына қонақжайлылық танытуда. Осы беделді іс-шара аясында биылғы жылдың 5 маусым күні Өзбекстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бас хатшысының орынбасары — БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының (ЮНЕП) атқарушы директоры Ингер Андерсен және Жаһандық экологиялық қордың бас атқарушы директоры Клод Гасконмен жоғары деңгейдегі маңызды кездесу өткізді.
Кездесу достық, конструктивті және өзара сенім рухында өтті, онда тек Өзбекстан ғана емес, бүкіл Орталық Азия аймағының болашағы үшін маңызы бар экологиялық мәселелер жан-жақты талқыланды.
Экологиялық тұрақтылық жолындағы басым бағыттар
Диалог барысында тараптар бүгінгі таңда жаһандық климаттың өзгеруі кезеңінде аймағымыздың алдында тұрған ең өзекті және ауыр мәселелерге ерекше назар аударды. Атап айтқанда, әңгіме барысында төмендегі маңызды бағыттар бойынша пікір алмасу жүргізілді:
Шөлейттенуге қарсы күрес: Жерлердің құнарлылығын жоғалтуы (деградациясы) және шөлге айналуының алдын алу шаралары.
Ауа тазалығы: Атмосфералық ауа сапасын тұрақты мониторингтеу жүйелерін жетілдіру.
Биоәртүрлілік: Аймақтың бірегей табиғатын, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау.
Ресурстарды ұтымды пайдалану: Табиғи байлықтар мен су ресурстарын үнемді басқару.
Халықаралық ынтымақтастыққа жоғары баға
Президент Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева кездесу қорытындысы бойынша өз ресми парақшасында шынайы ойларымен бөлісті. Онда елімізде экология саласында жүргізіліп жатқан ауқымды реформалар халықаралық қауымдастық тарапынан жоғары бағаланатыны ерекше аталып өтті.
Халықаралық ұйымдар
Ынтымақтастықтағы негізгі аспектілер
ЮНЕП (БҰҰ Қоршаған орта бағдарламасы)
Еліміздегі «жасыл» реформаларды жүйелі қолдау және халықаралық стандарттарды енгізу.
ГЭФ (Жаһандық экологиялық қор)
Самарқанда тарихи Ассамблеяны жоғары деңгейде ұйымдастыру және практикалық экологиялық шешімдерді ілгерілету.
Саида Мирзиёева өз үндеуінде құрметті қонақтарға Өзбекстандағы экологиялық бастамаларға көрсеткен практикалық көмектері үшін терең алғыс білдірді және Самарқанд қабылдаған осы тарихи форумның сәтті өтуімен құттықтады.
Zamin шолуы: Самарқанда БҰҰ және Жаһандық экологиялық қордың жоғары басшылығының қатысуымен өтіп жатқан бұл Ассамблея Өзбекстанның «жасыл күн тәртібі» әлемдік қауымдастықтың назар орталығында екенін дәлелдейді. Шөлейттену, ауа сапасы және Арал апатының салдарымен күресіп жатқан аймағымыз үшін мұндай ірі қорлардың қаржылық және техникалық қолдауы ауа мен су сияқты қажет. Бұл кездесу елімізде қоршаған ортаны қорғау жолында жаңа жобалардың басталуына септігін тигізеді.
Еліміздегі маңызды саяси оқиғалар, халықаралық экологиялық форумдардың егжей-тегжейлері және «жасыл» жобалар туралы ең өзекті жаңалықтарды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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