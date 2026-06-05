Австралияда 142 мың долларлық таракандар тәркіленді
Австралияда ел тарихындағы ең ірі рейдтердің бірі өткізіліп, сақтауға тыйым салынған 100 мыңнан астам тірі таракан селекционерден тәркіленді. Бұл туралы ABC News хабарлады.
Тәркіленген Мадагаскар сылдырлақ таракандары мен Dubia түрлерінің жалпы құны 200 мың Аустралия долларын (шамамен 142 мың АҚШ доллары) құрады. Рейд мамыр айында Жаңа Оңтүстік Уэльс штатындағы Батерс қаласында жүргізілді.
Мадагаскар сылдырлақ тараканы әлемдегі ең ірі таракандардың бірі болып табылады, оның ұзындығы 5-8 сантиметрге жетеді. Ресми суреттерде алақанмен салыстырғанда, саусақтан да үлкен жәндіктер көрсетілген.
Австралияда бұл түрлерді сақтау, көбейту және сату заңмен тыйым салынған. Ресми тұлғалар олардың қоршаған ортаға қауіп төндіруі және ауру таратуы мүмкін екенін атап өтті.
Қазіргі уақытта селекционерге ресми айып тағылмады, ал тәркіленген жәндіктер жоюға жатады.
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