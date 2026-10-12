ChatGPT байлардың құпиясын ашты: оларда бір ортақ әдет бар

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ChatGPT байлардың құпиясын ашты: оларда бір ортақ әдет бар

ChatGPT әлемдегі ең бай және табысты адамдардың әдеттерін талдап, оларды басқалардан ерекшелендіретін маңызды тұсқа назар аударды. Бұл ірі инвестиция салу, таныс табу немесе таңғы бесте ояну емес, жүйелі түрде кітап оқу және жаңа білімді меңгеру әдеті.

Сонымен, қажетті ақпарат, түрлі стратегиялар мен даму әдістері барлығына қолжетімді болса, неге олардың бәрі өз өмірін жақсарту үшін оны пайдалана алмайды?

Психологияда бұған қатысты құбылыстардың бірі Даннинг-Крюгер эффектісі деп аталады. Оған сәйкес, белгілі бір сала бойынша білімі аз адамдар кейде өз білімі мен түсінігін асыра бағалайды. Ал үздіксіз оқу адамға өз біліміндегі кемшіліктерді түсінуге және дүниетанымын кеңейтуге көмектеседі.

Табысты адамдар кітап оқуға жай ғана уақыт өткізу ретінде емес, өзін дамыту құралы ретінде қарайды. Олар түрлі тақырыптарды зерттеп, жаңа идеялармен танысып, алған білімдерін өмірде қолдануға тырысады.

Алайда бұл процестегі ең үлкен кедергілердің бірі — уақыттың жетіспеушілігі. Күнделікті шаруалардың көптігінен көпшілік кітап оқуды кейінге қалдырады. Шын мәнінде, білім алу үшін әрқашан бірнеше сағат уақыт бөлу шарт емес: жүйелі түрде қысқа уақыт ішінде оқу да пайдалы әдетті қалыптастыруға көмектеседі.

Сондай-ақ, кітап оқудың өзі ғана табысқа кепілдік бермейді. Ең бастысы — оқылған ақпаратты түсіну, оны сыни тұрғыдан бағалау және қажет кезінде іс жүзінде қолдана білу.

Демек, адамды басқалардан ерекшелендіретін нәрсе тек қанша ақпарат білетінінде емес, оқуды қаншалықты жүйелі жалғастыратынында және білімін қалай пайдаланатынында.

ChatGPTДаннинг-Крюгер эффектісіКітап оқуӨзін дамытуТабыс
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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