«Ең жақсы жар» қай күні туған? Қызықты рейтинг...
Бір қарағанда, туған күн адамның отбасындағы мінезі туралы не айта алар еді? Алайда нумерологияда әр күнге белгілі бір мінез, қарым-қатынас стилі және тіпті отбасындағы «рөл» байланыстырылады.
Төмендегі қызықты рейтингте біреулер «ханшайым», енді біреулер қамқор кеңесші, ал тағы біреулер қатал бақылаушы ретінде сипатталады. Мүмкін, өзіңізге немесе жұбыңызға тән белгілерді де табарсыз.
1, 10, 19 және 28 — «Ханшайым»
Бұл күндері туған әйелдер көшбасшылықты ұнатады. Отбасында маңызды шешім қабылдау қажет болса, бастаманы өз қолына алуы әбден мүмкін.
Оның пікірін елемеу оңай емес. Өйткені «ханшайым» тек не қалайтынын біліп қана қоймай, айналасындағыларды да өз шешіміне көндіруге тырысады.
3, 12, 21 және 30 — шектен тыс қамқор
Олар жақын адамдарының мәселесін өз мәселесіндей қабылдайды.
Үнемі кеңес береді, көмектесуге тырысады, әр істің егжей-тегжейіне дейін қызығады. Кейде мұндай қамқорлықтың шектен шығатыны сонша, жұбы: «Өзім де шеше алар едім», деп қалуы мүмкін.
5, 14 және 23 — онымен бірге жалығу қиын
Бұл топтағы әйелдер күтпеген шешімдерімен, жаңа идеяларымен және көңіл күйінің құбылмалылығымен ерекшеленеді.
Бүгін саяхат жоспары болса, ертең жаңа хобби, ал арғы күні мүлде басқа мақсат пайда болуы мүмкін.
Бір нәрсе анық: олармен отбасылық өмір бір сценариймен өтпейді.
9, 18 және 27 — «Жауынгер»
Жақындарына тиіспеңіз.
Бұл күндері туған әйелдер өз отбасын қорғауда өте табанды болуы мүмкін. Жұбына немесе баласына әділетсіздік жасалса, жағдайға бейжай қарауы қиын.
Сондықтан мұндай мінезді әйелмен бірге тұратын адам көбіне өзін мықты тірегі бардай сезінеді.
2, 11, 20 және 29 — түсіне білетін жар
Олардың мықты тұсы — тыңдай білуі.
Күн қаншалықты ауыр өтсе де, үйге келіп ішіңіздегіні айтсаңыз, сөзіңізді бөлмей тыңдауға тырысады.
Мәселені бірден шешіп бермеуі мүмкін, алайда кейде адамға шешімнен гөрі өзін түсінетін жан көбірек қажет болады.
7, 16 және 25 — нағыз «ханым»
Өзіне сенімді, талапшыл және не қалайтынын жақсы біледі.
Мұндай әйел қарым-қатынаста нақтылықты ұнатады. Оның өз жоспарлары, көзқарастары және талаптары болады.
Қысқасы, егер ол «осылай істейміз» десе, келіссөздер аяқталуға жақын қалған болуы мүмкін.
4, 13, 22 және 31 — көңілінен шығуы ең қиын топ
Бұл күндері туған әйелдер ұсақ-түйекке өте мұқият болуы мүмкін.
Үйдегі тәртіптен бастап қарым-қатынастағы болмашы өзгерістерге дейін оның назарынан тыс қалмайды. Сондықтан кейде оған ештеңе жеткілікті түрде жақсы емес сияқты көрінеді.
Алайда дәл осы талапшылдық отбасындағы көптеген мәселені ерте байқауға да көмектесуі мүмкін.
6, 15 және 24 — жүректі де, әмиянды да жаулайды
Бұл топтың басты қаруы — тартымдылық.
Нумерологиялық түсіндірмелерде олар адамдарды өзіне тартып, қалағанына жұмсақ жолмен қол жеткізе білетін әйелдер ретінде сипатталады.
Сондықтан әзіл-шыны аралас рейтингте оларды «алаяқ» деп атайды: алдымен жүрегіңізді жаулап алады, кейін сатып алатын заттар тізімі пайда болуы мүмкін.
8, 17 және 26 — бақылауды қолдан шығармайды
Олар тәртіпті, жинақылықты және нақтылықты ұнатады.
Қайда барылды, не істелді, жоспар қандай — бәрінен хабардар болғысы келуі мүмкін. Бұл кейде қамқорлық, кейде қатаң бақылау ретінде қабылданады.
Егер отбасында біреу жоспардан жаңылса, дәл осы топтағы жардың бәрін қайта ретке келтіруі әбден мүмкін.
Туған күн шынымен мінезді анықтай ма?
Әрине, адамның отбасылық қарым-қатынаста қандай болатыны тек туған күнімен анықталмайды. Тәрбие, өмірлік тәжірибе, орта, құндылықтар және жұп арасындағы қарым-қатынас әлдеқайда маңызды рөл атқарады.
Сондықтан мұндай рейтингтерді қызықты нумерологиялық түсіндірме ретінде қабылдаған дұрыс.
Алайда бір нәрсе қызық: туған күніңізге берілген сипаттама мінезіңізге қаншалықты сәйкес келді?
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