Туған күні бойынша «ең ақылды» әйелдер: Қай ойлау түрі мықты?
Ақыл тек жылдам есептеу немесе көп кітап оқумен өлшенбейді. Біреу күрделі жоспарларды алдын ала құрады, енді бірі адамдардың ниетін сезеді, ал тағы біреуі ең қиын жағдайда бір сәтте дұрыс шешім табады.
Нумерологиялық түсіндірулерге сәйкес, әйелдің туған күні оның қай ойлау тәсілі басым екенін символдық түрде көрсетуі мүмкін. Тізімнен туған күніңізді табыңыз — қарапайым деп жүрген қабілетіңіз шын мәнінде басты зияткерлік артықшылығыңыз болуы ықтимал.
1, 4, 7, 11, 16, 19, 25, 29 және 31 — стратегиялық данышпандар
Бұл күндері туған әйелдер логикалық ойлау, ұзақ мерзімді жоспар құру және әрекеттердің салдарын алдын ала бағалау қабілетімен ерекшеленеді деп айтылады.
Олар әдетте:
әр шешімді бірнеше қырынан талдайды;
басқалар байқамаған қауіптерді алдын ала көреді;
эмоцияға берілмей, жағдайды бағалайды;
үлкен мақсатты шағын кезеңдерге бөледі;
адамдардың келесі қадамын болжай алады.
Мұндай әйелдің ойлау тәсілі шахмат гроссмейстеріне ұқсайды: ол тек қазіргі жүрісті емес, одан кейінгі бірнеше ықтималды да есепке алады.
Алайда шамадан тыс талдау кейде шешім қабылдауды кешіктіруі мүмкін. Әр қауіпке бақылау орнатуға тырысу жаңа мүмкіндіктерді жіберіп алуға әкеледі.
Стратегтің күші — жоспарында, ал басты сабағы — қажет кезде әрекетке кірісу.
2, 6, 12, 14, 17, 20, 22 және 24 — интуиция шеберлері
Бұл топтың өкілдері логиканы ішкі түйсікпен ұштастыра алатын әйелдер ретінде түсіндіріледі.
Олар кейде нақты дәлелдер әлі пайда болмай тұрып-ақ:
кімге сенуге болатынын;
жағдайдың қай бағытта өзгеретінін;
әңгімелесушінің бір нәрсені жасырып тұрғанын;
қай шешімнің қауіпті екенін;
қашан күту және қашан әрекет ету керегін сезуі мүмкін.
Сырт көзге олардың шешімі кездейсоқ немесе тіпті «сиқырлы» болып көрінуі мүмкін. Шын мәнінде ми бет әлпетін, дауыс ырғағын, бұрынғы тәжірибені және ұсақ белгілерді өте жылдам өңдеп жатқан болуы ықтимал.
Интуицияның әлсіз тұсы — қорқыныш пен жеке қалауды ішкі түйсік деп қабылдау қаупі.
Басты сабақ: ішкі дауысты тыңдау, бірақ маңызды шешімдерді фактілермен және тексеруге болатын мәліметтермен салыстыру.
3, 5, 8, 9, 10, 13, 23, 26 және 27 — найзағайдай тез ойлайтындар
Бұл күндері туған әйелдер жылдам реакциясымен, импровизациясымен және өзгермелі жағдайға бейімделу қабілетімен ерекшеленеді деп айтылады.
Олар:
күтпеген мәселеден шығудың жолын тез табады;
қысым жағдайында да шешім қабылдайды;
жоспар іске аспаса, бірден жаңа тәсілді байқап көреді;
бір уақытта бірнеше ақпаратты өңдейді;
жаңа ортаға тез бейімделеді.
Мұндай ақыл-ой әсіресе бизнес, сауда, келіссөз, журналистика, медицина, іс-шара ұйымдастыру және жылдам шешім қабылдауды қажет ететін салаларда пайдалы болуы мүмкін.
Алайда шапшаңдық кейде асығыстыққа айналады. Бірінші келген шешім әрдайым ең дұрыс шешім бола бермейді.
Жылдам ойлау — үлкен артықшылық, бірақ маңызды шешім алдында бірнеше секунд аялдау оны одан әрі күшейтеді.
15, 18, 20 және 21 — креативті хаос-менеджерлер
Бұл санаттағы әйелдер дайын ережелермен жұмыс істегеннен гөрі, стандарттан тыс жол табуда мықты болуы мүмкін.
Олар:
ретсіз ақпараттан жалпы көрініс жасайды;
басқалар мәселе көрген жерден жаңа идеяны байқайды;
ескі тәсіл жұмыс істемесе, мүлде басқа амал таңдайды;
шығармашылық пен логиканы ұштастырады;
күрделі жағдайды қарапайым әрі қызықты шешімге айналдырады.
Мұндай ойлау тәсілі дизайн, жарнама, контент, өнер, өнім жасау, стартаптар және инновациялық жобаларда әсіресе тиімді болуы мүмкін.
Олардың басты қаупі — идеяның тым көп болуы, бірақ оларды соңына дейін жеткізуге жүйе мен тәртіптің жетіспеуі.
Басты сабақ: шабытты нақты жоспар және мерзіммен бекіту.
Неліктен 20-күн екі санатта көрсетілген?
Бастапқы тізімде 20-күн «интуиция шеберлері» және «креативті хаос-менеджерлер» қатарында да көрсетілген.
Бұл техникалық қайталау болуы мүмкін. Сондай-ақ осы күні туған адамдарға екі түрлі қасиет — күшті түйсік пен стандарттан тыс ойлау қатар тән деп түсіндірілуі ықтимал.
Сондықтан 20-күні туғандар өз бойында төмендегі екі бағыттың қайсысы басым екенін бақылап көре алады:
адамдар мен жағдайларды нәзік сезіну;
мәселеге басқалар ойламаған шешім табу.
Ақылдың қай түрі ең мықты?
Стратегиялық ойлауды интуициядан, ал жылдам шешімді креативті ақылдан жоғары қоюға болмайды. Олардың әрқайсысының өз міндеті бар.
Ақыл түрі
Негізгі артықшылық
Стратегиялық ақыл
Ұзақ мерзімді жоспар және есеп
Интуитивті ақыл
Адамдар мен нәзік белгілерді түсіну
Жылдам ойлау
Қысым жағдайында шешім табу
Креативті ақыл
Стандарттан тыс идея және жаңа жол жасау
Өмірдегі ең үлкен нәтижеге көбіне бірнеше қабілетті ұштастыра алатын адамдар жетеді. Мысалы, мықты идеяның өзі жеткіліксіз — оны жүзеге асыру үшін стратегия мен тәртіп те қажет.
Туған күн зияткерлікті анықтай ма?
Ғылыми тұрғыдан адамның ақылын, қабілетін немесе ойлау тәсілін тек туған күніне қарап анықтауға болатыны дәлелденбеген.
Зияткерлік дамуға көбірек әсер ететін факторлар:
тұқым қуалайтын ерекшеліктер;
білім алу және кітап оқу;
балалық шақтағы орта;
мәселелерді өз бетінше шешу тәжірибесі;
ұйқы және дене саулығы;
жаңа дағдыларды меңгеру;
адамның қызығушылығы мен еңбегі.
Сондықтан бұл тізімді қатаң диагноз емес, өз ойлау тәсіліңізді бақылауға ынталандыратын символдық тест ретінде қабылдаған дұрыс.
Өз ақыл-ой күшіңізді қалай дамытасыз?
Қай санатқа жататыныңызға қарамастан, әр қабілетті жаттығу арқылы күшейтуге болады:
стратегиялық ойлау үшін шешімдердің ықтимал салдарын жазып жүріңіз;
интуицияны дамыту үшін бұрынғы шешімдеріңіз бен нәтижелеріңізді талдаңыз;
жылдам ойлау үшін уақыт шектеулі жаттығулар орындаңыз;
креативті ақыл үшін бір мәселенің кемінде бес түрлі шешімін ойлап табыңыз;
ойларыңызды жазып жүріңіз және оларды іс жүзінде сынап көріңіз.
Ақыл — адамға берілген жай ғана қабілет емес. Ол үнемі қолданылғанда күшейетін дағдылар жүйесі.
Басты қорытынды
Нумерологиялық түсіндірулерге сәйкес, кейбір әйелдер табиғатынан стратег, енді біреулері интуитивті талдаушы, жылдам шешім қабылдаушы немесе креативті мәселе шешуші болуы мүмкін.
Алайда шынайы зияткерлік күш туған күнмен емес, қабілетті қалай дамытып, қай жерде қолданатыныңызбен көрінеді.
Ең ақылды әйел әрдайым барлық жауапты білетін әйел емес. Көбіне ол дұрыс сұрақ қоя біледі, қателігінен сабақ алады және жаңа жағдайға бейімделеді.
Сіздің туған күніңіз қай санатқа сәйкес келді және бұл ойлау тәсілі мінезіңізге сай ма?
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