Қарапайым «V» белгісінің артында қандай қауіп жасырылған?
Биометриялық деректерді қауіпсіздік мақсатында пайдалану кең етек жайып келе жатқан тұста, сарапшылар селфиде жиі қолданылатын «V» белгісіне қатысты жаңа қауіп туралы ескертуде. Олардың айтуынша, жоғары сапалы камераға түсірілген суреттерде саусақ іздері анық көрініп қалуы мүмкін және оларды жеке биометриялық деректерді қолды ету үшін пайдалануға болады.
Жеңіс немесе бейбітшілік нышаны ретінде қолданылатын, сұқ саусақ пен ортаңғы саусақты ашып көрсету арқылы жасалатын «V» белгісі халықаралық бұқаралық мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналды. Алайда, жоғары ажыратымдылықтағы камералар мен жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін бағдарламалардың дамуымен бұл қарапайым белгі де қауіпсіздік тұрғысынан мәселе тудыруы мүмкін.
Қытайлық қауіпсіздік сарапшысы Ли Чанг өткен айда реалити-шоуға қатысып, танымал тұлғалардың бірінің селфиі мысалында бұл қауіпті көрсетіп берді. Ол суретте «V» белгісімен көтерілген саусақтардың қаншалықты анық көрінетінін және мұндай кескіндердің жеке биометриялық деректерді әшкерелеуі мүмкін екенін түсіндірді.
Чангтың талдауына сәйкес, егер сурет 1,5 метрден аз қашықтықта түсірілсе және саусақ камераға тікелей бағытталса, адамның саусақ іздері туралы деректерді толық қалпына келтіру ықтималдығы өте жоғары болады. Сол себепті селфилер ерекше қауіп төндіруі мүмкін. Дегенмен, сарапшының көрсетуінше, тіпті үш метрге дейінгі қашықтықтан да саусақ іздерінің шамамен жартысын анықтау мүмкіндігі бар. Мұндай жағдайда жасанды интеллект технологиялары маңызды рөл атқарады.
Телебағдарлама барысында Чанг фото өңдеу бағдарламалары мен жасанды интеллект көмегімен сапасы төмен кескіндерді жақсартуға болатынын көрсетті. Қарапайым көзбен қарағанда бұлдыр және анық емес көрінетін саусақ іздері арнайы технологиялар арқылы өңделгеннен кейін, әлдеқайда егжей-тегжейлі және айқын күйге келтірілген.
Қытай Ғылым академиясының криптография профессоры Сзин Сзю да бұл қауіпті растады. Оның айтуынша, жоғары ажыратымдылықтағы камералардың кең таралуы нәтижесінде тек «V» белгісі түсірілген сурет арқылы да қолдың саусақ іздері сияқты егжей-тегжейлі деректерін қайта қалпына келтіру техникалық тұрғыдан мүмкін болып қалды.
Ли Чангтың тәжірибесі әлеуметтік желілерде кең таралып, пайдаланушылар арасында жеке деректердің жаппай ұрлануы мүмкін екендігі туралы алаңдаушылық тудырды. Алайда кейбір сарапшылар бөтен адамның саусақ іздерін ұрлау және оларды биометриялық қорғаныс жүйелерін бұзуда пайдалану онша оңай емес екенін атап өтуде.
Өйткені саусақ іздерін суреттен анықтау процесінде жарық жағдайы, камераның фокустық қашықтығы және кескін сапасы сияқты факторлар маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, адамның саусақ іздерін сенімді салыстыру үшін бірнеше суретке ие болу да мақсатқа сай деп саналады.
Соған қарамастан, биометриялық деректердің қауіпсіздігіне назар аудару маңызды. Егер селфиде «V» белгісін көрсету әдетінен бас тарту қиын болса, Ли Чанг әлеуметтік желілерге жүктемес бұрын саусақ ұштарын бұлдырлауды немесе цифрлық өңдеу құралдарының көмегімен саусақ іздерін анық емес күйге келтіруді ұсынады.
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