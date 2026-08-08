Ақша кімдерге оңайырақ келеді? Туған күн бойынша рейтинг...
Неліктен кейбір адамдар ақша табу мүмкіндігін өзгелерден ертерек байқайды, ал енді біреулер жақсы идеясы бола тұра ұзақ уақыт шешім қабылдай алмайды? Нумерологияда бұл айырмашылықтар адамның туған күнімен де байланыстырылады.
Қызықты рейтингте кейбір күндер «ақша магниттері» ретінде алғашқы орындарға шыққан. Ал басқаларында қаржылық әлеует жоғары болғанымен, күмән мен екіұдайлық олардың ең үлкен кедергісі деп көрсетіледі.
1-орын — 3, 8, 12, 17, 21, 26 және 30
Шартты көрсеткіш: 100% — «ақша магниттері»
Нумерологиялық түсіндіруге сәйкес, осы күндері туғандар мүмкіндікті өзгелерден бұрын сезе білу қабілетімен ерекшеленеді.
Олар өмір сүру деңгейінің жоғары болғанын қалайды, адамдарға әсер ете алады және нәтижесін көрсете біледі. Сондықтан олар үшін табыс көбіне үш негізгі қасиет арқылы келеді:
— харизма;
— басқару қабілеті;
— нәтиже үшін жауапкершілікті өз мойнына алу.
Мұндай адамдар үшін ең үлкен қауіп — жетістікке жеткеннен кейін өзіне шамадан тыс сеніп кету. Мүмкіндікті көрудің өзі жеткіліксіз, оны дұрыс басқару да қажет.
2-орын — 1, 6, 10, 15, 19, 24 және 28
Шартты көрсеткіш: 85% — ақша тұлғаға ереді
Бұл күндері туғандар үшін өзін қалай таныта білу өте маңызды деп саналады.
Өз құнын білетін, ойын сенімді түрде жеткізетін және қабілетін көрсете алатын кезде олардың қаржылық мүмкіндіктері тезірек ашылуы мүмкін.
Алайда бір нәзік тұсы бар: егер олар үнемі өзгелердің мақұлдауын күтіп өмір сүрсе немесе өзін төмен бағаласа, табыстың өсуі де баяулауы мүмкін.
Олар үшін басты қағида — еңбегі мен білімін арзандатпау.
3-орын — 4, 5, 13, 14, 22, 23 және 31
Шартты көрсеткіш: 65% — мүмкіндік таба біледі
Бұл топтың өкілдері ақша табудың бір емес, бірнеше жолын көре алады.
Жаңа идея, таныстар, қосымша жұмыс, жаңа мамандық немесе нарықтағы өзгеріс — мүмкіндік пайда болған кезде олар тез бейімделе алады.
Алайда дәл осы қасиет кейде олардың әлсіз тұсына айналады. Бір уақытта бес бағытқа кірісу нәтижені төмендетуі мүмкін.
Сондықтан олар үшін ең маңызды міндет — бір мықты бағытты таңдап, оған жеткілікті уақыт бөлу.
4-орын — 2, 9, 11, 18, 20, 27 және 29
Шартты көрсеткіш: 40% — ақша адамдар арқылы келеді
Бұл күндері туғандар қарым-қатынас, сенім және өзгелерге пайда әкелу арқылы көбірек табыс табуы мүмкін деп айтылады.
Олар кеңес беруді, үйретуді, қолдау көрсетуді немесе адамдармен жұмыс істеуді жақсы меңгере алады.
Алайда оларда жиі кездесетін бір мәселе бар: еңбегін тегін ұсыну.
Үнемі көмектесу жақсы, бірақ кәсіби еңбектің де бағасы болуы керек. Мұндай адамдарға табысын арттыру үшін «қанша ақы алуым керек?» деген сұраққа сабырмен жауап бере білуді үйрену маңызды.
5-орын — 7, 16 және 25
Шартты көрсеткіш: 20% — әлеует бар, бірақ екіұдайлық кедергі келтіреді
Рейтингтегі соңғы орын олардың ақша табу қабілеті жоқ екенін білдірмейді.
Керісінше, нумерологиялық түсіндіруде осы күндері туғандар күшті аналитикалық ойлау қабілетіне, білімге және интуицияға ие адамдар ретінде сипатталады.
Мәселе басқа жерде: олар көп ойланып, аз әрекет етуі мүмкін.
«Мен әлі дайын емеспін», «тағы біраз үйренейін», «кейін бастаймын» деген ойлар мүмкіндікті кейінге шегереді.
Олар үшін бетбұрыс кезеңі білім жинауды тоқтату емес, жинақталған білімді іс жүзінде қолдана бастау.
Негізінде ақша туған күнге байланысты ма?
Әрине, адамның қаржылық жетістігін туған күні немесе нумерология арқылы ғылыми тұрғыдан анықтау мүмкін емес. Табысқа білім, мамандық, орта, еңбек, тәуекелді басқару, тәртіп және қабылданған шешімдер сияқты факторлар әлдеқайда күшті әсер етеді.
Сондықтан бұл рейтингті қаржылық болжам емес, қызықты нумерологиялық түсіндіру ретінде қабылдаған дұрыс.
Дегенмен тексеріп көру қызық: сіздің туған күніңіз қай орынға түсті және сипаттама сізге қаншалықты сәйкес келді?
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