Қыздарды қауіптен қорғайтын 9 алтын ереже: Аналар қызына міндетті түрде үйретуі керек!
Шығыстық тәрбие мен ұлттық құндылықтарымызда қыз баланың әдебі, ұяты және қоғамдағы өзін-өзі ұстау мәдениеті әрқашан отбасының айнасы саналады. Қазіргі заманда әдептілікпен қатар, қыздардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету бірінші орынға шығып отыр.
Мамандар мен тәжірибелі педагогтардың айтуынша, қыз баланың санасына жастайынан дұрыс шекараны, қорғаныс ережелерін және шығыстық нәзіктікті сіңіру оның болашақ өміріндегі маңызды іргетас болады.
Қыз бала тәрбиесіндегі 9 маңызды ереже
Әрбір ата-ана өз қызына үйретуі ұсынылатын негізгі нұсқаулар:
1. Еңкею және қозғалу әдебі: Жерден бір нәрсе алу үшін еңкейгенде, алдымен кеуде тұсын қолмен жабу немесе еңкеймей, тізені бүгіп отырып алуды әдетке айналдыру;
2. Отыру мәдениеті: Әсіресе, ортада ер адамдар немесе үлкендер болғанда аяқты аяққа айқастырып отырмау, аяқтарды бір-біріне жақын және жинақы ұстау;
3. Баспалдақтағы әдеп: Егер баспалдақпен көтеріліп бара жатқанда артыңыздан ер адам келе жатса, қолайсыз жағдайлардың алдын алу үшін бір шетте тоқтап, оны өткізіп жіберу;
4. Жеке қауіпсіздік (Лифт және баспалдақтар): Ешқашан бейтаныс ер адамдармен жалғыз лифтке немесе қараусыз баспалдақтарға шықпау, қауіпсіз сәтті күту;
5. Күлкі және дауыс нәзіктігі: Қоғамдық орындарда қатты дауыспен немесе дауыстап күлмей, салмақты, жайлы жымиыспен сезімдерді білдіру;
6. Бөтен адамдармен қашықтық: Бөтен ер адамдармен (алыс туыстар болса да) қол алысып амандасудан аулақ болу және арақашықтық сақтау;
7. Қарым-қатынастағы физикалық қашықтық: Ер адамдармен қажетті сұхбат құрғанда әрқашан физикалық қашықтықты сақтау;
8. Туыстармен жеке шекара: Тіпті жақын туыстар ортасында да әдеп шеңберіндегі жеке шекараны құрметтеу және талап ету;
9. Көшедегі байсалдылық: Қоғамдық орындар мен көшеде артық әзіл-қалжың мен еркін қылықтардан тыйылу, қатаң әдеп-ахлақ ережелерін сақтау.
Отбасылық бақыт пен нәзіктік іргетасы
Бұл ережелер жай ғана шектеу емес, ең алдымен қыз баланың абыройын, қадір-қасиетін, намысын және қоғамдағы жоғары беделін қорғайтын берік қалқан.
Қызына осындай көркем қасиеттерді үйрете алған ата-ана тек ұяты бар ғана емес, өз қауіпсіздігін кез келген жағдайда қамтамасыз ете алатын тәуелсіз және мәдениетті тұлғаны тәрбиелеген болады.
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