Туған күніңіз қай қабілетіңізді көрсетеді? Қызықты түсіндірме…
Кейбір адамдар бір ауыз сөзімен өзгені тыныштандыра алады, енді бірі жанжалдарды оңай шешеді, ал тағы біреулері айналасындағыларды соңынан ерте алады. Рухани-нумерологиялық түсіндірмелерде мұндай қасиеттер туған күнмен де байланыстырылады.
Төмендегі тізімнен айдың қай күнінде туғаныңызды табыңыз. Сипаттамалар ғылыми диагноз емес, алайда өзіңіздің мықты қырларыңыз туралы ойлануға қызықты көзқарас ұсынуы мүмкін.
1–5 күн — «Жан нұры»
Айдың 1, 2, 3, 4 немесе 5-күнінде туғандар өзгелерге рухани тірек бола алатын адамдар ретінде түсіндіріледі.
Олардың басты күші — сөзінде.
Қиын жағдайда біреуге дұрыс сөз айту, үміт сыйлау немесе жай ғана тыңдау арқылы адамның көңілін жеңілдету оларға табиғи түрде келеді.
Мұндай адамдар көбіне:
— жақындарын жігерлендіреді;
— адамдардың мұңын сабырмен тыңдайды;
— қарым-қатынаста жылылық қалыптастырады;
— қаталдықтан гөрі мейіріммен әсер етеді.
Ал олардың әлсіз тұсы — өзгенің мәселесін жүрегіне тым жақын қабылдауы болуы мүмкін.
6–10 күн — татуластыру қабілеті
6, 7, 8, 9 және 10-күндері туғандарға жанжалды жағдайда екі тарапты да түсіне білу қасиеті тән деп саналады.
Басқалар «кім дұрыс?» деп дауласып жатқанда, олар көбіне:
«Мұны қалай шешеміз?»
деген сұраққа жауап іздейді.
Олар отбасында, достары арасында немесе жұмыс ұжымында келіспеушіліктерді жұмсартып, адамдарды қайтадан бір дастарқан басына жинай алады.
Алайда үнемі бәрін татуластыруға тырысудың қаупі бар: адам өз қажеттіліктерін ұмытып, өзгелердің тыныштығы үшін шамадан тыс жауапкершілікті мойнына алуы мүмкін.
11–15 күн — «Жүректегі от»
11, 12, 13, 14 және 15-күндері туғандар көшбасшылық энергиясы күшті адамдар ретінде сипатталады.
Олар белгілі бір идеяға сенсе, тек өзін ғана емес, айналасындағыларды да әрекетке жұмылдыра алады.
Мұндай мінезде:
— мықты ерік-жігер;
— ынта;
— табандылық;
— адамдарды шабыттандыру;
— бастаманы өз қолына алу қасиеті айқынырақ көрінуі мүмкін.
Алайда күшті энергияның екінші жағы да бар: асығыстық немесе барлығының дәл өзі сияқты жылдам әрекет етуін күту қарым-қатынаста қысым туғызуы мүмкін.
16–20 күн — «Жер даналығы»
16, 17, 18, 19 және 20-күндері туғандар өмірлік мәселелерге практикалық тұрғыдан қарай алатын адамдар қатарына жатқызылады.
Олар құр сөзден гөрі нәтижені жоғары бағалайды.
Ақша, үй шаруасы, жұмыс, жоспар немесе күрделі өмірлік шешімдерге қатысты өзгелер олардан кеңес сұрауы мүмкін.
Олардың мықты қырлары:
— егжей-тегжейді байқау;
— қауіпті алдын ала сезу;
— практикалық шешім табу;
— басқалар назар аудармаған ұсақ белгілерді аңғару.
Сондықтан олар кейде «ішім сезген еді» деген сөзді өзгелерден жиірек айтуы мүмкін.
21–25 күн — жанашырлық қабілеті
21, 22, 23, 24 және 25-күндері туғандар сезімді нәзік қабылдайтын адамдар ретінде түсіндіріледі.
Кейде адам ештеңе айтпаса да, оның көңіл күйі өзгергенін байқап қоюы мүмкін.
Бұл санаттың басты күші — эмпатия.
Олар:
— өзгенің ауыртпалығын тез сезеді;
— жұбата біледі;
— көңіл күйдегі ұсақ өзгерістерді байқайды;
— қарым-қатынаста шынайылықты бағалайды.
Алайда әр адамның қайғысын өз қайғысындай қабылдау эмоциялық шаршауға әкелуі мүмкін. Сондықтан олар үшін жеке шекараны сақтау аса маңызды.
26–31 күн — ішкі компасы мықты
26, 27, 28, 29, 30 және 31-күндері туғандар шешім қабылдағанда ішкі түйсігіне көбірек сүйенетін адамдар ретінде көрсетіледі.
Олар кейде нақты дәлел болмаса да:
«Бұл іс жақсы аяқталмайды» немесе «дәл осы жолды таңдауым керек» деген күшті сезімге ие болуы мүмкін.
Рухани түсіндірмеде бұл қасиет:
— күшті интуициямен;
— жағдайды алдын ала сезумен;
— қауіпті ерте байқаумен;
— қиын жағдайда өзгелерге сенім ұялатумен байланыстырылады.
Сонымен қатар олардың сабырлылығы айналасындағыларға да әсер етуі мүмкін.
Туған күн шынымен қабілетті анықтай ма?
Адамның қабілетін, мінезін немесе болашағын туған күні арқылы нақты анықтауға болатыны ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген.
Қабілетке генетика, тәрбие, орта, тәжірибе, білім және адамның өзін-өзі дамытуы әлдеқайда көбірек әсер етеді.
Сондықтан жоғарыдағы тізімді Жаратушы берген қабілеттердің қатаң бөлінісі емес, рухани-нумерологиялық түсіндірме ретінде қабылдаған дұрыс.
Алайда тексеріп көру қызық: туған күніңізге берілген сипаттама өзіңіздің ең мықты қырыңызға қаншалықты сәйкес келді?
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