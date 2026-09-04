Туған күніңіз сырт келбетіңіз бен тартымдылығыңыз туралы не дейді?
Адамның туған күні оның тағдыры мен мінезін ғана емес, сонымен қатар айналасындағыларға қалдыратын алғашқы визуалды әсерін, көзқарасының күші мен жеке харизмасын да айқындайтыны көптеген психологиялық және физиогномикалық бақылауларда атап өтіледі. Әрбір сандар тобы адамның бет-әлпетінде, дене бітімінде және өзін-өзі ұстауында көрініс табатын өзіндік қайталанбас ерекшеліктерге ие. Күндер қиындысында адам келбетінің ең жарқын және тартымды тұстарының талдауымен танысыңыз.
Көзқарас сиқыры және ішкі күш нышандары
Көзқарас — адамның ішкі дүниесі мен жеке ерік-жігерінің ең айқын айнасы:
1, 10, 19, 28 — Терең көзқарас: Бұл күндері туған адамдардың көздерінде өзіндік жұмбақтық пен жоғары ақыл-ой шағылысып тұрады. Олардың терең және байыпты көзқарасы сұхбаттасушыны бірден баурап алып, шынайы құрмет сезімін оятады;
8, 17, 26 — Батыл және өткір көзқарас: Бұл күн иелері — табанды, өжет және іштей мықты көшбасшылар. Олардың көзқарасы тікелей мақсатқа бағытталған, кез келген ортада жеке басымдығы мен батылдығын паш етеді.
Күлімсіреу және оң энергия көздері
Бет-әлпеттегі шынайылық адамды айналасындағылар үшін ең жағымды сұхбаттасқа айналдырады:
4, 13, 22, 31 — Жағымды және ашық күлкі: Олар жүздеріндегі таза және жылы күлкімен кез келген ауыр ортаны жұмсарта алады. Мұндай адамдардың күлкісі мұзды ерітіп, сенім жіптерін оңай жалғайды;
5, 14, 23 — Көзімен күлетін жан: Бұл адамдарда тек ерні ғана емес, көздері де жарқырап, ішкі қуаныш пен шынайылықты таратады. Олардың көздеріндегі табиғи ұшқын айналасындағыларға шексіз рухани қуат пен жағымды көңіл-күй сыйлайды.
Харизма, романтика және жүрек лүпілі
Кейбір адамдар бар, олардың бар болуының өзі күшті сезімдерді оятады:
2, 11, 20, 29 — Жүректе толқыныс тудырушылар: Бұл күн өкілдері өздерінде нәзік романтика мен ерекше сұлулықты жинақтаған. Олармен кездесу адам жанында сипаттауға келмес жеңіл толқыныс пен жылы сезімдерді тудырады;
9, 18, 27 — Баурап алар тартымдылық және хош иісті аура: Олар табиғатынан жоғары талғамға, эстетикаға және жеке магнетизмге ие. Мұндай тұлғалар тіпті алыстан болса да, өздерінің жағымды аурасы мен нәзіктігімен назар орталығында болады.
Сұлулық, үйлесімділік және салтанат
Сыртқы келбеттегі үйлесім мен ақсүйектік салтанат бәріне бірдей бұйыра бермейді:
6, 15, 24 — Сүйкімді бет-әлпет және үйлесімді дене бітімі: Табиғат оларға жұмсақ, эстетикалық тұрғыдан мінсіз бет құрылымын және әдемі дене бітімін сыйлаған. Олар табиғи нәзіктігімен әрқашан көз қуантады;
7, 16, 25 — Ішкі және сыртқы сұлулық үйлесімі: Тек сыртқы сұлулықпен шектелмей, жоғары ішкі дүние мен рухани мәдениетті бойына сіңірген сирек топ;
3, 12, 21, 30 — Салтанатты және айбынды келбет: Көрген адамда салтанат пен таңданыс тудыратын, байыпты және мығым дене бітіміне ие тұлғалар. Олардың әрбір қимылында ерекше айбын сезіліп тұрады.
Сыртқы келбет пен тума тартымдылық табиғат сыйы болғанымен, адамның ішкі сұлулығы, әдептілігі мен шынайылығы оны кез келген саннан жоғары деңгейде жарқыратып көрсетеді.
Сіз қай күні дүниеге келдіңіз және бұл психологиялық сипаттама жеке қасиеттеріңізге қаншалықты сәйкес келді? Сіздіңше, адамды шынымен тартымды ететін басты фактор неде? Өз пікірлеріңіз бен күндеріңізді пікірлерде жазып қалдырыңыз!
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