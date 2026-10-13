Шетелдік сарапшы «Үлкен өзбектің» кәсіпқой бокстағы қадамдарын сынға алды

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Шетелдік сарапшы «Үлкен өзбектің» кәсіпқой бокстағы қадамдарын сынға алды

АҚШ-тың танымал Bad Left Hook басылымының шолушысы Джон Хансен екі дүркін Олимпиада чемпионы, әлі жеңіліп көрмеген өзбекстандық ауыр салмақтағы боксшы Баходир Джалолов (17-0, 15 KO) мен британиялық Соломон Дакрес (10-1, 3 KO) арасындағы алдағы жекпе-жек туралы сын пікірлерін білдірді.

Сарапшы Джалоловтың кәсіпқой рингтегі жоспарлары мен мансабының дамуына күмәнмен қарайтынын, 17 жеңісті жекпе-жектен кейін де оның мансабында айтарлықтай сапалық өзгеріс байқалмайтынын атап өтті.

«3-5 жыл бұрын болса, қызық болар еді»: Хансеннің сын пікірлері

Америкалық сарапшы Джалоловтың кәсіпқой бағыттағы қарқыны туралы былай деп жазады:

  • Бір орында тұрып қалу қаупі: «Егер Баходир Джалолов осыдан үш-бес жыл бұрын Соломон Дакрес деңгейіндегі қарсыласқа қарсы рингке шыққанда, бұл жекпе-жек мені қатты толқытар еді. Алайда қазір ол 17 кәсіпқой жекпе-жек бойы іс жүзінде бір орында тұрып қалғандай әсер қалдыруда»;

  • Олимпиада циклі мен кәсіпқой бокс қайшылығы: Сарапшы алда тағы да жаңа Олимпиадалық іріктеу циклі жақындап келе жатқанына назар аударды;

  • Екі түрлі ықтималдық: «Мені тек екі нәрсенің біріне сендіруге болады: не бұл жекпе-жек Джалоловтың кәсіпқой мансабындағы алғашқы нағыз сынағы болады, немесе бұл жай ғана жанкүйерлер үшін әдеттегіден сәл қызығырақ кезекті ойын болып, содан кейін Баходир қайтадан үшінші олимпиадалық алтынға қарай бет алады».

Лондондағы бокс кеші және соңғы жеңіс

Алдағы жекпе-жек пен Джалоловтың қазіргі бабы туралы маңызды мәліметтер:

  • Жекпе-жек уақыты мен орны: Джалолов — Дакрес текетіресі 17 қазан күні Ұлыбритания астанасы Лондон қаласында ұйымдастырылатын үлкен бокс кешінде өтеді;

  • Кештің басты оқиғасы: Аталған бокс турнирінің басты жекпе-жегінде Дэниел Дюбуа мен Фабио Уордли арасындағы дүрбелең тудырған реванштық кездесу өтеді;

  • Джалоловтың соңғы жекпе-жегі: Баходир Джалолов соңғы рет кәсіпқой рингке осы жылдың 9 мамырында Манчестерде шығып, хорватиялық тәжірибелі Агрон Смакичиді (21-4, 19 KO) мерзімінен бұрын жеңген болатын.

Лондондағы бұл кездесу «Үлкен өзбек» үшін 18-ші жеңісті қанжығаға байлау ғана емес, сонымен қатар батыстық сыншылар мен сарапшылардың наразылығына рингте лайықты жауап беру мүмкіндігі болады деп күтілуде.

Баходир ДжалоловСоломон ДакресBad Left HookЛондон бокс кешіКәсіпқой бокс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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