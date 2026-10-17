«Той болады»: Синдоровтың атасы Асаубаева туралы айтты
Өзбекстанның бірінші нөмірлі гроссмейстері Жавохир Синдоров пен қазақстандық гроссмейстер Бибісара Асаубаеваның қарым-қатынасы туралы жаңа мәліметтер белгілі болды. Жавохирдің атасы, Өзбекстан шахмат федерациясы төрағасының орынбасары Комил Синдоров олардың болашақ үйлену тойы туралы пікір білдірді. Бұл туралы ол «Qarorgoh» подкастында айтып берді.
Комил Синдоровтың айтуынша, егер жастар шаңырақ көтеруді шешсе, ол бұған қарсы емес және оларды қолдауға дайын.
«Егер жастар осындай шешімге келсе, мен қарсы емеспін, бата беремін. Олар бала кезінен бері көптеген жарыстарда бірге қатысып келеді, ой-пікірлері, дүниетанымдары бірдей. Бибісара да Қазақстанның мақтанышы, гроссмейстер, бірнеше дүркін әлем чемпионы», — деді ол.
Оның пікірінше, бұл неке тек екі жастың өміріндегі маңызды оқиға ғана емес, сонымен қатар Өзбекстан мен Қазақстан халықтарын одан әрі жақындастыратын фактор болуы мүмкін.
«Достық қарым-қатынас біртіндеп махаббатқа ұласты»
Комил Синдоров Жавохирмен бұл тақырыпта бірнеше рет сөйлескенін айтты. Бастапқыда отбасы мүшелері бұл қарым-қатынас жастық қызығушылық болуы мүмкін деп ойлаған. Алайда жастардың бірнеше жылдан бері жалғасып келе жатқан қарым-қатынасы олардың пікірін өзгертті.
«Оған ойланып көруін, бұл жастық қызығушылық болуы мүмкін екенін айтқанбыз. Жоқ, олар бірнеше жылдан бері қарым-қатынастарын жалғастырып келеді. Достық қарым-қатынас біртіндеп махаббатқа ұласты», — деді ол.
Сонымен бірге, Комил Синдоров қазір Жавохир үшін басты міндет әлем чемпионы атағына қол жеткізу екенін атап өтті.
«Ол әлемдік шахмат тәжін Өзбекстанға алып келсе, әрине, бұл мәселені талқылаймыз. Той болады, бұдан көп нәрсе күтіп отырмыз», — деп қосты ол.
Неге бұл неке отбасы үшін қолайлы?
Комил Синдоровтың пікірінше, шахмат әлемін түсінетін адаммен шаңырақ көтеру Жавохир үшін қолайлы болуы мүмкін. Себебі, кәсіпқой шахматшылар жылдың көп бөлігін шетелдегі жарыстарда өткізеді.
«Ол жылдың 11 айында шетелде жарыстарға қатысады. Отбасы онымен бірге жүруі керек, бұл тақырыпқа қызықпайтын адам үшін бұл өте үлкен қиындық тудырады. Сондықтан бұл бізге барлық жағынан қолайлы», — деді ол.
Оның айтуынша, Бибісараның Қазақстандаболуы екі халықты одан әрі жақындастыруы мүмкін. Комил Синдоров шахматшының Өзбекстанға келуі елдегі шахматтың дамуына да пайда әкелетініне сенім білдірді.
Жавохир Синдоровты әлем чемпионаты үшін маңызды кездесу күтіп тұр
Анықтама үшін, Жавохир Синдоров Өзбекстан тарихында әлемдік шахмат тәжі үшін кездесуге қатысу құқығын иеленген алғашқы шахматшы болып табылады. Оның 2026 жылғы 22 қараша мен 13 желтоқсан аралығында Швейцарияның Женева қаласында қазіргі әлем чемпионы, үндістандық Гукеш Доммараджумен кездесуі жоспарланған.
Жарыс 14 классикалық партиядан тұрады. 7,5 ұпай жинаған шахматшы чемпион атанады, есеп тең болса, жеңімпаз тай-брейк арқылы анықталады. Жеңімпазға 1,3 миллион доллар, финалистке 1,2 миллион доллар сыйақы беріледі деп жоспарланған.
Жавохир Синдоров FIDE онлайн рейтингінде бір саты жоғарылап, әлемнің үшінші нөмірлі шахматшысына айналған еді.
Бұған дейін Бибісара Асаубаева Telegram арнасында жазылушысының Жавохирмен қашаннан бері кездесіп жүргені туралы сұрағына жауап бере отырып, сол кезде оның рейтингі әлі 2700 ұпайға жетпегенін айтқан болатын.
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