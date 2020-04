Карантинда Нилуфардан ҳиндча рақс томоша қилинг (видео)

View this post on Instagram

Hind kinosini deyarli hamma yaxshi ko’radi!🙃Lekin bu aktrisani o’zgacha sevamanda! 🥰🤪Bir do’stim menga vizov tashlagan ekan! Unga bu javobni berdim! Azizlar karantindagi yaqin va olislarim. Qani kettik😅 Men 7 minut tomosha qilib bu raqsni o’ynadim😎1 soat repetitsa qilsam nimalar bolardiyaaaa 😅 Allah Allah! Sizlarga challange kutib qolaman 😁 Zerikkanlar hind dramani sevganlar qani kim bor!🙋‍♀️ @jama77771 sen esa o’rtoq o' sha joyidan davomini videoga olib qo'y, agar mard bo'lsang 😁! Hommi?????😁 Man bilan bekor o’ynashding o'rtoq😅axir raqqosalarni Bruce lee siga teng kelolmaysan 😂 Meni ana shunday deyishadi🤪 #challenge #jamaididamoy #jamaknowdown #jamaotvet