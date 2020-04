Гулчеҳра Саъдуллаевани 70 ёши билан фарзандлари уйларидан туриб табриклади (видео)

View this post on Instagram

Онажоним, она булиб кадрингизни билдим, мехрингизни яна хам хис килдим. Жонфидом менинг!! Тун яримга оғганда, бор дунё уйкуга кетганда хам мени ўйлаб, жойнамоз устида дуо килиб утирганингизни биламан. Сизни ва адажонимни дуолари мени бахтли килди, балолардан асраяпти. Онажоним мени, кунглимдаги адоғсиз соғинчимни, ададсиз мехримни доим сизга етказа олмайман. Қаршингизда турганимда, оқ оралаган сочларингизни силаб, ажинларингизни ўпиб, иссиқ қўлларингизни юзимга босиб, мехримни, рахматимни айтгим келади. Аммо доимгидай болаларнинг чуғур-чуғури мени чалғитади. Бугун юртимиз бошига вабо балоси келганда, синовларга бардошимиз имтихон килинаётганда бизни дуоларингиз кучи химоялаяпти, онажоним. Олдингизга етиб боролмайман...кунда бир неча марта телефон оркали гаплашсак-да, тўймайман сизга. Нафасингизни хис қилгим, тафтингиздан қувват олгим келяпти онажон!! "Хозирги хавога ишонма, оёғингга иссиқ кийиб ол" дейсиз телефонда. Онагинам-ай, ўзингиз-чи, деб сўраб улгурмайман. Яна қайғумни қиласиз, болаларимни бирма бир сўрайсиз...мен эса сиздан хол ахвол сўраб улгурмайман. Кичкинам йиғлаб колади ва доимгидай тезгина хайрлашиб, ўз ташвишларимга шунғиб кетаман. Сиз эса мени ўйлаб жойномоз томон юрасиз. Биламан... Хозир ярим кеча. Тунда мехримни сизга изхор этишни истадим. Мен сизни жуда яхши кўраман ОНАЖОНИМ! Борлиғим билан Аллохдан сизга соғлик, юртимизга ва дунёга офият сўрайман. Аллохнинг мехри буюк. Онажон Барчамиз ушбу кунда ўз хонадонларимизда турган холда, фақат акажоним уйдан олисда , ватанимиз халқимиз учун посбон булиб хизматда турган холда ушбу соғинчли табригимизни сиз тамон армуғон этаман. Таваллуд кунингиз, улуғ 70 ёшингиз хаммамизга муборак булсин, онажоним!! Биз халқимиз билан бу синовли кунларни Ин ша Аллох албатта енгиб утамиз! Тез орада дийдор куришамиз... ❤️