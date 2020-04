Кўнгилни «дезинфекция қиламиз». Instagram Шаҳзода Муҳаммедовага ишонч билдирди. Машҳурлар карантинда (фото+видео)

View this post on Instagram

Бугун 17:00 да Ризанова You. tube каналида Ya Habibi Ya Muhammad ❤️...Sayyid Telehni “Ya Habibi” ижодларидан,Рухсат олган тарзда шу кушикни ижро этдим..Чексиз миннатдорчилигим кушикни ижодкорларига ва Фуркат ака (Ризанова) ....Розаи Рамазон шу Улуг кунларга багишлаб манга Яратган шу кушикни куйлашни насиб айлади,Алхамдулиллах❤️...Кутилмаган Хадья булди ман учун хам,чунки кушик уй шароитида яратилди... Sanjar Eshaliev га Xusniddin toshmurodov га ва чексиз миннатдорчилигим саунд ,аранжировка,мастеринг учун,кийналдик лекин эпладик ,Аллахга шукур❤️...Овоз ни узим ездим,студийный обработкалар сиз,Халк тилида компьютер ман учун этмади☺️😁 .Кушик 4та тилда этилган:Узбекча,туркча,козокча,Тожикча..Азиза ва Парвизга миннатдорчилигим таржима учун...