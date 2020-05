Манзура турмуш қурмагани ва фарзандсизлиги ҳақидаги саволлар дилини вайрон қилишини айтди

View this post on Instagram

Ассалому алайкум...Розаи Рамозон ойини 3чи жумаси муборак булсин...Розаи Рамазон хаммамиз учун энг кутилган ой,лекин ман учун айнан шу ой янада кадрли,айнан шу ойи ота онам билан охирги саехатга чикган эдик..Улар кекса эдилар ва иклим жазирама иссик булмасидан июн ойида Анталияга йул олдик,ва шу период Розаи Рамозонга тогри келган эди...Инсонни хаетида албатта дустлари булади,факат биз буни хардоимам уз пайтида англамаймиз..Энг якин дустинг бу сани Ота Онанг уларни бу дунедан утганларидан кеген эса факат сенга хамиша хамрох ва дустинг булиб келганАллох❤️..Хар бир ота она уз фарзандини келажакдаги тагдирини уйлаб Аллахга омонат килиб бу дунедан утади...Харакат килинг имкон кадар улар билан вакт утказишга ,ва уларни Рози килишга.Ота Она шундай нематки сен канака булингдан кати назар улар сени яхшикурашиверади,бошкаларни гапидан хулоса килиб сенга якининг булиб туриб душманлик килмайди,нега фарзандинг йук ,турмушинг йук деб сенга кайта кайта сураб дилингни вайрон килмайди...Ота Она сенга Худодан хотиржалик ,гунохингни барчасини авф этилишини сураб сен учун Жаннатдан касрларини сурайди😪...