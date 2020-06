«Хиёнат қилма»: Аёлларни хиёнат қилмасликка чақирган режиссёр (видео)

View this post on Instagram

Впервые в узбекском шоу бизнесе !!! Таджикская топ модель Надира Мазитова в клипе молодого популярного певца Имрон . Шоу бизнес оламида яна бир янгилик !!! Тожикистонлик топ модель Нодира Мазитова талантли хонанда Имрон ни янги видеоклипида. Шахсан ўзим филм съёмкаларидан бўш пайтимда клип олиб тураман . Бу видеоклип хам шулар туркумидан . Кўп сингилларимизга ибрат бўладиган мавзу . Эркакка хиёнат қилманг хатто хаёлингизда хам , буни гунохи жуда оғир хурматли сингилларим , қизларим . Хар бирингизга Аллохга хуш келадиган эрга садоқатли солиха жаннати фаришта бўлиб хаёт кечиришингизни тилайман .